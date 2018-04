​Regionali 2018, tutti i numeri della tornata elettorale di domenica 22 aprile

CAMPOBASSO. Domenica prossima, 22 aprile, in Molise si svolgeranno le elezioni per eleggere il nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Gli aventi diritto al voto sono 332.653, tra questi i residenti all’estero sono 78.025. Saranno 394 le sezioni allestite nei 136 comuni della regione. Tre le rilevazioni previste per l’affluenza alle urne: alle ore 12, 19 e 23.



COME SI VOTA - L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza. L’elettore può votare un candidato presidente, votare una lista e il voto si estende al candidato presidente collegato, votare un candidato presidente e una delle liste collegate. Non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Se esprime due preferenze queste devono essere di genere diverso: per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima. Diventa presidente della Regione chi ottiene il maggior numero di voti.

Tutte le informazioni sulla tornata elettorale sono disponibili sul sito internet elezioni@regione.molise.it .