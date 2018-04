Tenore aggiudica l'appalto sui rifiuti, 7 anni a 3,85 milioni di euro

TERMOLI. La seduta della commissione di gara che aveva deciso le sorti dell’appalto dell’igiene urbana di Termoli c’era stata il 21 marzo scorso, ma solo ieri il segretario generale Vito Tenore, con propria determina da dirigente del settore Ambiente, ha ufficializzato l’assegnazione del servizio per i prossimi 7 anni del servizio di raccolta differenziata e delle altre attività connesse alla nettezza urbana.

Nel provvedimento conclusivo si ricapitola l’iter amministrativo osservato, lungo quasi un anno e mezzo, visti i ricorsi intervenuti nel frattempo.

La base d’asta annuale era di euro 4.278.631,45, oltre Iva e oneri per la sicurezza.

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12 del 10.01.2017 sono pervenute le offerte presentate dai seguenti operatori economici:

1.costituendo R.T.I. Te.Am. Teramo Ambiente spa (capogruppo mandataria), con sede in via Melchiorre Delfico 73 – 64100 Teramo, e Diodoro Ecologia srl (mandante), con sede in Via Accolle 18 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE);

2.Tekneko Sistemi Ecologici srl, con sede in Via delle Pescine 2 – 67050 Massa D’Albe (AQ);

3.costituendo R.T.I. Rieco spa (capogruppo mandataria), con sede legale in Via Raiale 110 – 65128 Pescara – e sede amministrativa in Via Molise snc – 65012 Cepagatti (PE) e Smaltimenti Sud srl (mandante), con sede in ViaCamillo Carlomagno 10/12 – 86170 Isernia.

Con determinazione del Segretario Generale n. 596 del 12.04.2017, è stata nominata la Commissione di gara, i cui lavori si sono svolti in complessive 12 sedute nei giorni: 20.04.2017, 28.04.2017, 11.05.2017, 18.05.2017, 14.09.2017, 03.10.2017, 20.12.2017, 21.12.2017, 08.01.2018, 10.01.2018, 24.01.2018, 21.03.2018 secondo i verbali allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

in data 24.01.2018 si è tenuta la seduta pubblica della Commissione di gara per la comunicazione ai concorrenti dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica, l’apertura delle offerte economiche, e la redazione della graduatoria finale;

in data 12.03.2018 si è tenuta la seduta riservata della Commissione di gara in supporto al Rup, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida dell’Anac n. 3, per la verifica della congruità dell’offerta presentata dalla prima classificata, in quanto la stessa ha superato la soglia di anomalia, e tale verifica si è conclusa con esito positivo;

in data 21.03.2018 si è tenuta la seduta pubblica della Commissione di gara per la comunicazione ai concorrenti dell’esito positivo della verifica dell’anomalia dell’offerta, e la proclamazione della proposta di aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. Rieco spa (mandataria) – Smaltimenti Sud Srl (Mandante), che ha offerto il prezzo annuo di € 3.849.912,58 oltre Iva e sicurezza, corrispondente a un ribasso del 10,02% sul prezzo a corpo posto a base d’asta.

Tutte premesse dell’atto con cui Tenore ha affidato il nuovo appalto.