Tunnel, appello alla partecipazione dei cittadini al Consiglio comunale

TERMOLI. Dopo il primo appello lanciato dal consigliere Annibale Ciarniello, sono il Comitato referendario e il Comitato No Tunnel a chiamare a raccolta la cittadinanza in vista del consiglio di domani. «Dopo la scandalosa ed inspiegabile decisione del Consiglio dei Ministri, il Sindaco Sbrocca pensa di chiudere la vicenda Tunnel con un Consiglio Comunale chiamato semplicemente a ratificare l’adozione della Variante al Piano Regolatore, necessaria per la realizzazione dell’opera. Infatti secondo l’Amministrazione Comunale la determina di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria costituirebbe automaticamente Variante al Prg.

Una Variante, adottata con una procedura semplificata alquanto dubbia, sulla quale i Consiglieri Comunali non potranno minimamente intervenire. Possono solo ratificarla o respingerla. L’altra alternativa è quella di astenersi o non partecipare al voto. E le ragioni per farlo sarebbero davvero tante, visto che su questa operazione di così grande portata i Consiglieri Comunali sono stati completamente espropriati delle loro prerogative, mentre vengono ora gravati di pesanti responsabilità, anche di natura patrimoniale. Ma ad essere espropriati sono anche i cittadini di Termoli ai quali viene impedito di presentare osservazioni alla variante, vista la discutibilissima procedura adottata. I cittadini di Termoli possono comunque manifestare il loro dissenso presenziando al Consiglio Comunale di giovedì 19 aprile, ore 10 avente come unico punto all’Ordine del Giorno l’adozione della Variante al Prg. Ai cittadini di Termoli, che invitiamo a partecipare in massa, diciamo che la nostra azione non si ferma e faremo ricorso a tutti gli strumenti che la giustizia amministrativa, penale e contabile ci mette a disposizione pur di fermare il grande scempio». Stesso tono dal capogruppo di LiberaTermoli Paolo Marinucci e dal collega Daniele Paradisi. Ci rivolgiamo, come consiglieri comunali, a tutti i cittadini che hanno a cuore la loro città: giovedì 19 alle 10 dobbiamo essere davvero in tanti al Consiglio comunale, nonostante l’ora scelta ad arte per impedire una maggiore affluenza possibile.

E’ in gioco davvero la democrazia, è in gioco il futuro di Termoli. Dobbiamo essere presenti per dimostrare al sindaco e a tutta l’Amministrazione che Termoli non vuole questo progetto inutile e orribile; per guardare in faccia (e ricordare) le persone che con il loro voto si assumeranno pubblicamente e definitivamente la responsabilità della vendita ad un privato di un pezzo della nostra città.

Faccio appello a tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto la nostra lotta per difendere Termoli dal "Grande Scempio", a tutti quelli che hanno lottato, marciato e manifestato per il diritto di scegliere e di partecipare alle scelte; ai tanti, tantissimi che sono comunque contrari al progetto, ma anche a coloro che pur accettando il tunnel erano favorevoli al referendum come espressione di democrazia popolare, inspiegabilmente e per l'ennesima volta negata dalla commissione referendaria.

Dobbiamo fare di tutto per esserci, giovedì: i consiglieri che voteranno contro la volontà chiaramente espressa da tanti cittadini devono sentire da subito che il loro voto avrà un prezzo politico altissimo da pagare. E devono sapere che certe scelte non si dimenticano. Vi aspettiamo in tanti giovedì 19 aprile 2018 in Consiglio alle 10».