La Transumanza dei politici in Molise, giovedì lo speciale sul Fatto Quotidiano

TERMOLI. Molise mai come ora in vetrina. Molise come mai nella ribalta nazionale e allora anche uno dei quotidiani più diffusi, come “Il Fatto”, dedica domani, a 72 ore dal voto del 22 aprile, un inserto speciale dedicato alle elezioni regionali. All’interno sarà citata anche Termolionline, come ci ha rivelato Patrizia De Riubertis, la collega del prestigioso giornale diretto da Antonio Padellaro e Marco Travaglio.

Ecco la presentazione dell’inserto elettorale.

«Giovedì, torna “A casa vostra”: il Fatto dedica quattro pagine a Campobasso. Città ricca di storia in una regione troppo spesso dimenticata. Ma oggi al centro dell’attenzione perché domenica sarà teatro di un voto regionale decisivo per la politica nazionale.

Antonello Caporale, Pietrangelo Buttafuoco e Ferruccio Sansa hanno realizzato un reportage per raccontare la città e il Molise.

Terra di transumanza dei pastori che proprio in primavera si spostano lungo l’Appennino cercando pascoli migliori. E anche, oggi, transumanza dei politici che passano da uno schieramento all’altro, come nulla fosse, alla ricerca di una poltrona: candidati che erano di destra, poi di sinistra, e adesso magari ritornano a destra.

Racconteremo questo. E anche il rischio, concretissimo, che il Molise diventi terra di mafie in cui camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita e cosa nostra si incontrano e tessono alleanza. Eppure proprio qui si è deciso di accorpare il comando dei carabinieri con quello dell’Abruzzo. Lo Stato, nonostante gli allarmi della Dia e di alcuni magistrati, rischia di ritirarsi.

Eccolo il Molise, quello dei panorami e quello del potere che si confonde. Si intreccia. E nulla si distingue più».