Di Battista scalda la piazza di Venafro: "Molisani, il cambiamento dipende da voi!"

VENAFRO – Ironico, pungente, grintoso. Pronto a farsi immortalare nei selfie a fine comizio o sul palco insieme ad Andrea Greco, con tanto di piazza gremita sullo sfondo.

Alessandro Di Battista non ha deluso le attese dei tanti sostenitori del Movimento 5 Stelle che ieri sera, a Venafro, si sono dati appuntamento in piazza Porta Nuova per ascoltarlo nel suo primo comizio da ex parlamentare.

“Dovrò stare attento a quello che dico, perché non ho più l’immunità – ha detto tra l’ilarità generale -: in realtà in quei palazzi bisogna starci solo per un periodo limitato, altrimenti si rischia di diventare parte dell’arredo. Ma non smetto con la politica. Voglio la piazza, perché la piazza dice la verità”.

Durante il suo intervento, oltre a sottolineare la possibilità di governare da soli la Regione, ha invitato il candidato presidente dei Cinque Stelle a “volare alto”, a non dare peso alla macchina del fango, messa in moto da chi nei palazzi vuol fare solo i propri interessi.

Ma al tempo stesso ha spronato la piazza – e le persone che lo ascoltavano dalle finestre o sui balconi – non solo a votare per i 5 Stelle, ma anche a interessarsi della politica: “È indispensabile farlo – ha sottolineato Di Battista – altrimenti poi non ci si può lamentare. Non è possibile che ci interessa più una dichiarazione di Buffon rispetto all’ospedale che ci chiude sotto casa.

Italiani, molisani, alzate la testa: il cambiamento dipende da noi. Questa terra meravigliosa può avere un futuro, basta vedere giovani costretti ad andarsene via. Questa bella piazza di Venafro, piena di gente, è un segnale di speranza”.

Durante il suo intervento, l’ex parlamentare dei 5 stelle, oltre a non risparmiare battute sulla coalizione di centrodestra, ha toccato anche i temi della politica nazionale, mettendo a nudo gli inciuci di palazzo e i perenni conflitti d’interesse che abbracciano tutto, dall’economia all’informazione.

A margine dell’incontro, con i cronisti ha parlato anche delle consultazioni per la formazione del governo. Di Battista non si è sbilanciato più di tanto.

Ma il suo no a Berlusconi è stato abbastanza chiaro. Un invito a Salvini a lasciare il suo alleato? O un assist al Pd? Di Battista si è limitato a dire che Di Maio sta lavorando bene, sta facendo tutto il possibile per garantire un governo al Paese.

E se per raggiungere questo obiettivo si proponesse un premier diverso da Di Maio? “È un’ipotesi a cui non voglio nemmeno pensare”, ha tagliato corto Di Battista. Poi gli ultimi selfie con i militanti e di nuovo in viaggio.

Prima di lui ha preso la parola il candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco: ha ribadito che saranno tagliati gli stipendi dei consiglieri e i vitalizi, destinando le somme risparmiate alle piccole e medie imprese. Ha parlato di sanità pubblica di qualità e di immediata attivazione del registro dei tumori.

Ha chiesto a tutti di sostenere il movimento contro quella che ha definito “l’armata del dissenso: non vanno d’accordo su nulla. Far vincere loro significa far vincere chi ha distrutto questa terra”.

Anche per lui applausi a scena aperta e tanto entusiasmo. Basterà per bissare il successo del voto del 4 marzo? Ancora pochi giorni e lo sapremo.