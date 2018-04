TERMOLI. L'attesissimo Consiglio comunale sull'approvazione (la prima delle due richieste dalla procedura) della variante al Piano regolatore per il progetto del Tunnel è cominciato alle 10.40, con una quarantina di minuti di ritardo sull'orario di convocazione.

In aula tre le defezioni, al momento dell'appello iniziale: quello del capogruppo di Fi in minoranza, Francesco Roberti, ma soprattutto di due consiglieri di maggioranza del Pd, Antonio Sciandra (capogruppo) e Salvatore Di Francia, che sono state date come indiscrezioni sin dalle ore precedenti. Sui banchi della giunta invece nessuna assenza. Mattinata frenetica in municipio, con il classico conciliabolo del centro-sinistra in sala giunta nelle more dell'assise civica e un pubblico ordinato che ha gremito i posti in sala consiliare, ma senza la presenza torrenziale che si pensava, ma la mattinata sarà lunga.

In avvio, Marinucci e Paradisi hanno protocollato una interpellanza con cui si chiede al sindaco di sapere prima dell'inizio del dibattito quale tipo di procedura di adozione sarà portata in approvazione: ordinaria o semplificata. La presidente del Consiglio Manuela Vigilante dopo aver valutato la questione non l'ammette e ne nasce una discussione critica con Paradisi.

Su richiesta di Nicola Di Michele il deliberato con le premesse viene letto integralmente dalla Vigilante.



Salvatore Di Francia rientra in Consiglio.



Con 15 voti favorevoli contro 8 contrari, l’opera di riqualificazione del centro di Termoli è stata approvata a maggioranza e andrà a modificare completamente l’assetto urbanistico della città. L’opera in Project Financing, da 19 milioni di euro, vedrà un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant’Antonio.