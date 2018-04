La visita di Galliani: Tifo Roma in Champions, Juve meritava

Isernia - Chi vincerà la Champions? "Mi auguro la Roma. Spero che batta il Liverpool verso il quale, dopo Istanbul, può immaginare quale sia la mia simpatia". Adriano Galliani, tolti i panni da dirigente del Milan e indossati quelli di senatore di Forza Italia, ha sempre lo sport, e il calcio in particolare, al centro dei suoi pensieri. Arriva al suo incontro con i ragazzi delle società calcistiche di Isernia senza la sua famosa cravatta gialla, preferendo un più "istituzionale" celeste e prima di raggiungere il banco dei relatori si concede a qualche selfie, foto e quattro chiacchiere con i simpatizzanti del Milan. Squadra a cui, naturalmente, resta legatissimo. "Allo stadio i miei scatti sono rimasti gli stessi" ammette.

Il tema del convegno - all'interno della campagna elettorale a sostegno del candidato di centrodestra Donato Toma - è l'impiantistica sportiva. "È il nostro più grave handicap - dice -, in Europa siamo tra gli ultimi. Appena partirà l'azione di governo sarà felice di potermene occupare e dare il mio contributo dopo questi decenni passati nel mondo del calcio". Un ruolo da Ministro? "Non mi interessa nessun ruolo - spiega -, mi interessa fare qualcosa per lo sport". Dopo aver detto di tifare per la Roma in Champions una battuta sulla Juventus. Meritava di passare il turno? "È stato un peccato, nel doppio confronto sicuramente meritava".