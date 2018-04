Tripudio a Larino e Berlusconi si scatena, «mi sono rotto dei 5 Stelle»

LARINO. «Mi sono abbastanza rotto», con questa clamorosa affermazione, il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi rompe definitivamente sull’ipotesi di alleanza col Movimento 5 Stelle e lo fa dalla piazza del Popolo di Larino, dove è giunto poco prima di mezzogiorno per debuttare nel suo ultimo giorno di campagna elettorale in Molise.

Un intervento seguito in diretta anche dalla trasmissione “L’Aria che tira” condotta da Myrta Merlino.

Berlusconi ha paragonato i grillini al vecchio Partito comunista, demolendo una chance di accordo di governo con chi non ha mai fatto nulla della vita.

Ha chiuso a governi di responsabilità e ha ribadito di essere favorevole solo a un esecutivo di centrodestra.

Per l’ex premier, «Dare il potere al Movimento 5 Stelle potrebbe essere molto pericoloso».

Un Berlusconi che non è apparso in grandissima forma, oltretutto, anche se ha confermato tutti gli appuntamenti odierni, a partire dal comizio serale, a cui ha invitato a Campobasso tutti coloro che non avevano impegni migliori, a partire dalle 21. Inevitabile il bagno di folla, stavolta ci sono state le transenne a separare l'ex Cavaliere dal tripudio generale, ospitato in un gazebo appositamente allestito col Tribunale alle spalle.