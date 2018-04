Toma: "Il confronto è sui programmi, rispetto per tutti gli avversari"

“Ho condotto una campagna elettorale pacata, misurata, incentrata sui programmi, sull’ascolto e sul dialogo con i molisani. Ho avuto modo di confrontarmi molte volte con gli altri candidati presidente, in un clima civile e costruttivo. Ognuno di noi ha potuto esporre le proprie idee, con le proprie modalità e al netto dei toni accesi su alcuni temi – com’è giusto che sia in una competizione sana e leale – voglio ringraziare i miei competitor Carlo, Andrea e Agostino, per aver condiviso settimane di confronto libero e democratico.

I molisani conoscono i nostri programmi, le nostre storie, i nostri percorsi di vita, e domenica potranno scegliere consapevolmente da chi farsi amministrare nei prossimi anni. Sono convinto che la nostra sia la proposta migliore, quella che incontrerà la stragrande maggioranza dei consensi. Per questo invito tutti a condurre queste ultime battute della campagna elettorale così come l’abbiamo cominciata, in maniera civile e perbene”. Lo scrive, in una nota, Donato Toma, candidato presidente della coalizione di centrodestra per la regione Molise.