Veneziale: "Scegliete un presidente molisano, un molisano vero"

"Amiche e amici carissimi, vi chiedo un attimo di attenzione. La campagna elettorale volge al termine e vi rivolgo, dunque, un accorato appello.

Scegliete un presidente molisano, un molisano vero. Una persona legata al territorio, che conosce i problemi e sa come risolverli. Una persona competente ed esperta, la cui storia testimonia un impegno costante e coerente per la sua terra. Una persona che ci mette l'anima, che vive qui e che vuole costruire con voi un Molise migliore. Una persona pragmatica, lontana dalla politica politicante, dalla videocrazia, dagli slogan, dall'odio. Una persona propositiva e che non fa della rabbia la sua ragione d'essere. Una persona calma, di cuore e con un profilo professionale di valore e d'impegno.

Sì, amici miei, quella persona so che posso essere io, se lo vorrete. Ho sentito in questi giorni la vostra passione crescere.

Abbiamo la prova che possiamo farcela, che siamo i più competitivi e che possiamo vincere.

I prossimi 5 anni saranno fondamentali per questa regione. Qui ci siamo noi, ci sono io, che non rappresento altri all'infuori di voi e della nostra passione per questo Molise.

Per questo, vi chiedo domenica di votare per noi, per il nostro Molise!"