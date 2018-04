Chiusura campagna elettorale, Di Giacomo (CasaPound Italia): “votarci per dare forza ad una idea"

CAMPOBASSO. Votare CasaPound Italia per dare forza ad una idea di politica votata al servizio della comunità ed alla visione di una Regione Molise diversa, dove le giovani coppie possono costruirsi un futuro e le aree interne non sono condannate allo spopolamento. Questo l'appello agli elettori rivolto da Agostino Di Giacomo nell'ultimo giorno di campagna elettorale.

“Siamo molto contenti di questa campagna elettorale, che ci ha permesso di far conoscere le nostre proposte e lo spirito di CasaPound Italia a tutti i molisani. Ora chiediamo ai nostri corregionali di votarci per dar sostenere alle nostre proposte, quali lo stop al business dell'accoglienza degli immigrati costruito sulle spalle dei cittadini molisani, il reddito regionale di natalità, il Mutuo sociale e gli incentivi per le aree interne, e per dar forza all'idea di politica come servizio alla comunità e di una classe politica rinnovata e formatasi nell’impegno quotidiano del sociale che il nostro movimento incarna. Di una cosa i molisani possono essere sicuri: passate le elezioni CasaPound Italia non scomparirà, ma proseguirà con l'impegno concreto che da anni porta a sostegno dei molisani su tutto il territorio regionale”.