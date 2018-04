CASACALENDA. Lo sgomento politico di alleati e avversari provocato con le affermazioni di Larino, nulla è di fronte all’inarrestabile effluvio di epiteti contro i grillini che Silvio Berlusconi ha lanciato a Casacalenda. Località in cui si è fatto convincere persino a suonare il bufù. «E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. L'ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: "Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l'Italia a gente come lui».

Accolto da una folla festante, Silvio Berlusconi a Casacalenda si è unito al gruppo folkloristico locale di Antonio Colonnesi, arrivando a suonare il "bufù", un tamburo a frizione, caratteristico della zona, una esibizione che ha scatenato l'entusiasmo di tutti. «Se andremo al governo faremo un piano Marshall per il Molise, investimenti di diversi miliardi per la vostra regione». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, tra gli applausi di Casacalenda, 8 mila anime a metà strada tra Campobasso e Isernia. «Venendo da Larino - aggiunge Berlusconi - ho visto uno spettacolo stupendo, delle vallate bellissime che non hanno nulla da invidiare alla Svizzera o all'Austria. Mi impegno perché le mie tv e la Rai mettano a disposizione i loro mezzi perché tutti gli italiani conoscano questa regione».