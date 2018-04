Seggi insediati in città, curiosità e numeri delle elezioni regionali

TERMOLI. Seggi insediati sin dalle 16, secondo protocollo e sotto lo sguardo vigile delle forze dell’ordine dislocate nei plessi scolastici e anche dei dipendenti comunali, consegnatari delle strutture didattiche. Nell’ufficio elettorale del Comune adriatico, che per fortuna loro non dovrà subire anche la coda delle amministrative, dopo il surplus di lavoro maturato da gennaio a oggi, viste le elezioni politiche e regionali, tutto pronto per l’ultimo rush finale.

Un dato incredibile è quello della richiesta di duplicazione delle tessere elettorali. Nonostante si sia votato solo il 4 marzo scorso, a ieri quasi 700 erano i documenti stampati ex novo. Sono appena 37, invece i neo elettori, cioè i giovani che hanno compiuto 18 anni in questo mese e mezzo abbondante, esattamente 5 settimane, quasi uno al giorno, di cui 22 sono maschi e 15 femmine. Ma quanti sono gli elettori nel complesso? Alle urne sono chiamati 28.656 aventi diritto, suddivisi in 13.978 maschi e 14.678 femmine.