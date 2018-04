Urne aperte, in Molise chiamati alle urne in oltre 331mila

TERMOLI. I numeri delle elezioni regionali dell'intero Molise, dopo aver pubblicato ieri quelle relative alla città di Termoli. Sono 394 le sezioni disseminate sul territorio, nei 136 comuni, di cui 264 nella provincia di Campobasso e 130 in quella di Isernia.

Elettori ed elettrici chiamati alle urne nel complesso come aventi diritto al voto 331.253, di cui 237.014 in provincia di Campobasso e 94.239 in quella di Isernia. Le donne sono 168.317 e i maschi 162.936. Di questi sono ben 78.631 coloro che risiedono all'Estero e iscritti all'Aire.

Le operazioni di voto, iniziate alle 7, andranno avanti fino alle 23. Poi ci sarà lo spoglio.

Ciascun elettore può indicare nella scheda sia il candidato presidente prescelto, una delle liste a lui collegate e scrivere fino a due preferenze tra i candidati della lista, un maschio e una femmina. Non è possibile indicare due donne o due uomini.

Non c'è voto disgiunto.