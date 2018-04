Aperta la sala stampa regionale nel quartier generale dell'ex Gil a Campobasso

CAMPOBASSO. In occasione delle elezioni regionali di oggi, domenica 22 aprile, si comunica che la sala stampa allestita alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso (ingresso via Gorizia) sarà aperta dalle ore 9 e fino al tardo pomeriggio di lunedì.

Palazzo Vitale, come noto, si occuperà direttamente dell’acquisizione dei dati provvisori e della gestione della macchina elettorale.

Così come previsto dalla legge e così come sempre accaduto in passato, ovviamente, saranno il Tribunale e la Corte d’Appello a certificare i risultati e a proclamare gli eletti. I presidenti di seggio, una volta concluse le operazioni di scrutinio, consegneranno ai Comuni i risultati ufficiosi, che saranno poi inseriti sul software gestito dalla Regione e pubblicati su internet e in sala stampa, mentre invieranno verbali e schede elettorali al Palazzo di Giustizia.

Tutte le informazioni e i documenti ufficiali sulla tornata elettorale sono disponibili sul sito internet istituzionale esclusivamente dedicato alle elezioni regionali, elezioni.regione.molise.it. Sul medesimo sito saranno pubblicati in tempo reale i dati dell’affluenza alle urne e i risultati del voto.