TERMOLI. La splendida domenica che fa da cornice al voto per le elezioni regionali ha sicuramente mutato un po' programmi e scenari della partecipazione e dell'affluenza alle urne. Mattinata non così frenetica come lo scorso 4 marzo, ma a dire il vero manca un tassello che un mese e mezzo fa mandò in tilt seggi e soprattutto la pazienza degli elettori: non c'è il tagliando anti-frode e quindi non dovrebbero esserci file distinte per sesso.

Una domenica mattina elettorale, dunque, vissuta con più calma da parte di tutti e solo a metà mattina il livello di ingresso alle sezioni disseminate in città è salito, con code più o meno significative.

Poco dopo mezzogiorno, come sempre alla sezione 1, ha votato anche il sindaco Angelo Sbrocca.