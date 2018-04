Affluenza al 15,17% in Molise alle 12 per le elezioni regionali

CAMPOBASSO. Alle ore 12 prima rilevazione dell’affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise. I votanti sono stati 50.247 pari al 15,17% .Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in solo giorno.

La maggiore percentuale è stata registrata a Venafro, col 20,79%. Buona anche la performance di Campobasso, superiore al 20%.

Comune meno affollato Duronia, col 4,83%.

Al voto, alla sezione 3 di Campobasso, anche il Governatore uscente Paolo di Laura Frattura.

Si ricorda che gli elettori iscritti all’AIRE possono esercitare il proprio diritto di voto solo recandosi nei rispettivi Comuni. Non è possibile votare per corrispondenza.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23, tutti i dati relativi all’affluenza, comune per comune, sono disponibili sul sito internet istituzionale dedicato alle regionali: elezioni.regione.molise.it.

Come già anticipato, la rilevazione del voto regionale a Termoli fa registrare il 18,95%. Il trend è simile a quello delle elezioni Politiche del 4 marzo 2018 quando alla stessa ora aveva votato il 18,48% degli aventi diritto.

Sono 5432 i cittadini che dall’apertura dei seggi e fino alle ore 12 si sono recati alle urne, nello specifico 2395 donne e 3037 uomini; tra questi anche il primo cittadino Angelo Sbrocca che ha votato al seggio n. 1 nella scuola di Principe di Piemonte.