Elezioni regionali, in Molise alle 19 ha votato il 38,98%

CAMPOBASSO. Alle ore 19 la seconda rilevazione dell’affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise. I votanti sono stati 129.125 pari al 38,98 per cento .

Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 32,96 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in solo giorno.

Si ricorda che gli elettori iscritti all’AIRE possono esercitare il proprio diritto di voto solo recandosi nei rispettivi Comuni. Non è possibile votare per corrispondenza.