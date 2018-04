Stop al voto: ora si attende il dato dell'affluenza, a Termoli seggi tra il 56 e il 62%

TERMOLI. Ore 23. Stop al voto nelle 394 sezioni elettorali disseminate in Molise. Per avere il dato finale dell'affluenza passerà un po' di tempo, come è ormai costume, quando occorre ultimare le incombenze di natura burocratica e portare documenti e materiali non più utili all'ufficio elettorale di appartenenza nei 136 Comune.

A Termoli, secondo alcuni dati informali carpiti in una rete di raccolta dei candidati, la percentuale di votanti oscilla tra il 56 e il 62% nelle sezioni adriatiche. Chiaramente occorrerà il dato definitivo per la comparazione col voto del 4 marzo e con le regionali di 5 anni fa (allora abbinate alle politiche).