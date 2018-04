Scrutinate 379 sezioni: Toma 43,82%, Greco 38,33%

09.43. Donato Toma festeggia col suo staff

09.37. SEZIONI SCRUTINATE 379/394

TOMA DONATO 70.341 (43,82%)

GRECO ANDREA 61.532 (38,33%)

VENEZIALE CARLO 26.914 (16,77%)

DI GIACOMO AGOSTINO 660 (0,41%)

09.15: SEZIONI SCRUTINATE 375/394:

TOMA DONATO 69.103 (43,80%)

GRECO ANDREA 60.369 (38,26%)

VENEZIALE CARLO 26.613 (16,87%)

DI GIACOMO AGOSTINO 632 (0,40%)

09.04: SEZIONI SCRUTINATE 370/394:

TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 68.030 (43,95%)

FORZA ITALIA 12.518 (9,40%)

ORGOGLIO MOLISE 11.209 (8,42%)

LEGA SALVINI MOLISE 11.031 (8,28%)

POPOLARI PER L'ITALIA 9.595 (7,20%)

UNIONE DI CENTRO 7.016 (5,27%)

FRATELLI D'ITALIA 5.975 (4,49%)

IORIO PER IL MOLISE 4.755 (3,57%)

MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 3.745 (2,81%)

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 545 (0,41%)

GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 58.930 (38,07%)

MOVIMENTO CINQUE STELLE 41.658 (31,28%)

VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 26.150 (16,89%)

PARTITO DEMOCRATICO 11.582 (8,70%)

LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 4.266 (3,20%)

MOLISE 2.0 3.355 (2,52%)

UNIONE PER IL MOLISE 2.954 (2,22%)

IL MOLISE DI TUTTI 2.570 (1,93%)

DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 622 (0,40%)

CASAPOUND ITALIA 412 (0,31%)

08.59: SEZIONI SCRUTINATE 369/394

TOMA DONATO 68.030 (43,95%)

GRECO ANDREA 58.930 (38,07%)

VENEZIALE CARLO 26.150 (16,89%)

DI GIACOMO AGOSTINO 622 (0,40%)

08.49: SEZIONI SCRUTINATE 361/394



TOMA DONATO 65.987 (44,08%)

GRECO ANDREA 56.901 (38,01%)

VENEZIALE CARLO 25.203 (16,84%)

DI GIACOMO AGOSTINO 610 (0,41%).

08.25: SEZIONI SCRUTINATE 354/394

TOMA DONATO 64.451 (44,20%)

GRECO ANDREA 55.240 (37,88%)

VENEZIALE CARLO 24.544 (16,83%)

DI GIACOMO AGOSTINO 594 (0,41%)

08.19: SEZIONI SCRUTINATE 350/394

TOMA DONATO 63.250 (44,27%)

GRECO ANDREA 53.957 (37,77%)

VENEZIALE CARLO 24.090 (16,86%)

DI GIACOMO AGOSTINO 577 (0,40%).

08.16: SEZIONI SCRUTINATE 346/394

TOMA DONATO 62.381 (44,25%)

GRECO ANDREA 53.259 (37,78%)

VENEZIALE CARLO 23.786 (16,87%)

DI GIACOMO AGOSTINO 570 (0,40%).

08.00: SEZIONI SCRUTINATE 342/394



TOMA DONATO 61.385 (44,25%)

GRECO ANDREA 52.389 (37,76%)

VENEZIALE CARLO 23.453 (16,90%)

DI GIACOMO AGOSTINO 520 (0,37%).

07.55: SEZIONI SCRUTINATE 340/394

TOMA DONATO 60.968 (44,34%)

GRECO ANDREA 51.774 (37,66%)

VENEZIALE CARLO 23.246 (16,91%)

DI GIACOMO AGOSTINO 516 (0,38%)

07.54: SEZIONI SCRUTINATE 339/39

TOMA DONATO 60.790 (44,39%)

GRECO ANDREA 51.549 (37,64%)

VENEZIALE CARLO 23.116 (16,88%)

DI GIACOMO AGOSTINO 514 (0,38%).

07.49: SEZIONI SCRUTINATE 335/394

TOMA DONATO 60.157 (44,38%)

GRECO ANDREA 50.977 (37,61%)

VENEZIALE CARLO 22.913 (16,91%)

DI GIACOMO AGOSTINO 509 (0,38%).

07.40: SEZIONI SCRUTINATE 330/394

TOMA DONATO 58.625 (44,34%)

GRECO ANDREA 49.678 (37,57%)

VENEZIALE CARLO 22.439 (16,97%)

DI GIACOMO AGOSTINO 491 (0,37%).

07.39: SEZIONI SCRUTINATE 329/394

TOMA DONATO 58.303 (44,28%)

GRECO ANDREA 49.521 (37,61%)

VENEZIALE CARLO 22.390 (17,00%)

DI GIACOMO AGOSTINO 489 (0,37%).

07.09: SEZIONI SCRUTINATE 306/394

TOMA DONATO 53.039 (44,52%)

GRECO ANDREA 44.584 (37,42%)

VENEZIALE CARLO 20.111 (16,88%)

DI GIACOMO AGOSTINO 423 (0,36%)

07.08: A 3/4 dello scrutinio si amplia il divario tra Toma e Greco

07.06: SEZIONI SCRUTINATE 300/394

TOMA DONATO 52.084 (44,68%)

GRECO ANDREA 43.443 (37,26%)

VENEZIALE CARLO 19.663 (16,87%)

DI GIACOMO AGOSTINO 409 (0,35%).

07.00: SEZIONI SCRUTINATE 295/394:

TOMA DONATO 51.036 (44,96%)

GRECO ANDREA 42.304 (37,27%)

VENEZIALE CARLO 18.854 (16,61%)

DI GIACOMO AGOSTINO 401 (0,35%).

06.58: SEZIONI SCRUTINATE 290/394



TOMA DONATO 50.311 (45,10%)

GRECO ANDREA 41.382 (37,10%)

VENEZIALE CARLO 18.557 (16,63%)

DI GIACOMO AGOSTINO 395 (0,35%)

06.56: SEZIONI SCRUTINATE 289/394

TOMA DONATO 50.058 (45,07%)

GRECO ANDREA 41.219 (37,12%)

VENEZIALE CARLO 18.474 (16,63%)

DI GIACOMO AGOSTINO 395 (0,36%)

06.50: Nel quartier generale del candidato di centrodestra Donato Toma trapela più di un cauto ottimismo. I dati ufficiosi in loro possesso parlerebbero di un gap più ampio a beneficio dell’aspirate governatore a capo dell’armata di 9 liste. Un flusso che viene confermato anche dai grillini, che su 124.347 attestano Greco al 41% e Toma al 43,3%.



06.47: SEZIONI SCRUTINATE 275/394



TOMA DONATO 46.587 (45,01%)

GRECO ANDREA 38.436 (37,14%)

VENEZIALE CARLO 17.286 (16,70%)

DI GIACOMO AGOSTINO 364 (0,35%).

06.40: SEZIONI SCRUTINATE 270/394:

TOMA DONATO 45.453 (44,79%)

GRECO ANDREA 37.706 (37,15%)

VENEZIALE CARLO 16.764 (16,52%)

DI GIACOMO AGOSTINO 364 (0,36%)

06.34: SEZIONI SCRUTINATE 260/394

TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 43.121 (44,63%)

FORZA ITALIA 8.382 (10,07%)

LEGA SALVINI MOLISE 6.730 (8,08%)

ORGOGLIO MOLISE 6.540 (7,85%)

POPOLARI PER L'ITALIA 6.408 (7,69%)

UNIONE DI CENTRO 4.650 (5,58%)

FRATELLI D'ITALIA 3.732 (4,48%)

IORIO PER IL MOLISE 3.139 (3,77%)

MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 2.638 (3,17%)

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 359 (0,43%)

GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 35.879 (37,14%)

MOVIMENTO CINQUE STELLE 25.109 (30,15%)

VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 16.060 (16,62%)

PARTITO DEMOCRATICO 7.289 (8,75%)

LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 2.569 (3,08%)

MOLISE 2.0 2.047 (2,46%)

UNIONE PER IL MOLISE 1.851 (2,22%)

IL MOLISE DI TUTTI 1.606 (1,93%)

DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 351 (0,36%)

CASAPOUND ITALIA 227 (0,27%).

06.26: SEZIONI SCRUTINATE 255/394:

TOMA DONATO 41.855 (44,66%)

GRECO ANDREA 34.751 (37,08%)

VENEZIALE CARLO 15.592 (16,64%)

DI GIACOMO AGOSTINO 334 (0,36%).

06.20: SEZIONI SCRUTINATE 250/394

TOMA DONATO 40.780 (44,66%)

GRECO ANDREA 33.781 (36,99%)

VENEZIALE CARLO 15.243 (16,69%)

DI GIACOMO AGOSTINO 315 (0,34%).

06.16: SEZIONI SCRUTINATE 245/394

TOMA DONATO 39.689 (44,70%)

GRECO ANDREA 32.766 (36,90%)

VENEZIALE CARLO 14.835 (16,71%)

DI GIACOMO AGOSTINO 301 (0,34%).

06.10: SEZIONI SCRUTINATE 241/394

TOMA DONATO 39.107 (44,61%)

GRECO ANDREA 32.386 (36,95%)

VENEZIALE CARLO 14.669 (16,73%)

DI GIACOMO AGOSTINO 297 (0,34%).

06.07: SEZIONI SCRUTINATE 234/394

TOMA DONATO 37.384 (44,65%)

GRECO ANDREA 30.852 (36,85%)

VENEZIALE CARLO 14.014 (16,74%)

DI GIACOMO AGOSTINO 277 (0,33%).

05.50: SEZIONI SCRUTINATE 220/394

TOMA DONATO 34.903 (45,22%)

GRECO ANDREA 28.409 (36,80%)

VENEZIALE CARLO 12.781 (16,56%)

DI GIACOMO AGOSTINO 256 (0,33%)

05.49: Flash dal quartieri generale del Movimento 5 Stelle. Su poco più di 112mila voti scrutinati, Toma avrebbe solo 253 voti di vantaggio su Greco. Su poco più di 112mila voti scrutinati, Toma avrebbe solo 253 voti di vantaggio su Greco.

05.46: SEZIONI SCRUTINATE 218/394:

TOMA DONATO 34.674 (45,18%)

GRECO ANDREA 28.307 (36,88%)

VENEZIALE CARLO 12.669 (16,51%)

DI GIACOMO AGOSTINO 256 (0,33%).

05.34: SEZIONI SCRUTINATE 209/394

TOMA DONATO 32.687 (45,24%)

GRECO ANDREA 26.659 (36,90%)

VENEZIALE CARLO 11.830 (16,37%)

DI GIACOMO AGOSTINO 237 (0,33%)

05.31. SEZIONI SCRUTINATE 205/394

TOMA DONATO 31.637 (45,02%)

GRECO ANDREA 26.045 (37,06%)

VENEZIALE CARLO 11.524 (16,40%)

DI GIACOMO AGOSTINO 230 (0,33%).

05.28. SEZIONI SCRUTINATE 201/394

TOMA DONATO 31.162 (45,07%)

GRECO ANDREA 25.650 (37,09%)

VENEZIALE CARLO 11.270 (16,30%)

DI GIACOMO AGOSTINO 226 (0,33%).

05.20 SEZIONI SCRUTINATE 190/394

TOMA DONATO 29.316 (45,60%)

GRECO ANDREA 23.851 (37,10%)

VENEZIALE CARLO 10.617 (16,51%)

DI GIACOMO AGOSTINO 216 (0,34%)

05.11 SEZIONI SCRUTINATE 180/394



TOMA DONATO 27.267 (45,49%)

GRECO ANDREA 22.304 (37,21%)

VENEZIALE CARLO 9.876 (16,48%)

DI GIACOMO AGOSTINO 201 (0,34%).

05.10 Il centro di raccolta 5stelle dice che a Campobasso Greco è in vantaggio in città di 1.600 voti

05.03. SEZIONI SCRUTINATE 165/394

TOMA DONATO 25.058 (46,50%)

GRECO ANDREA 19.474 (36,14%)

VENEZIALE CARLO 9.074 (16,84%)

DI GIACOMO AGOSTINO 186 (0,35%).

05.02. SEZIONI SCRUTINATE 160/394

TOMA DONATO 23.994 (46,69%)

GRECO ANDREA 18.588 (36,17%)

VENEZIALE CARLO 8.535 (16,61%)

DI GIACOMO AGOSTINO 178 (0,35%).

05.01. Il Movimento 5 Stelle calcola un vantaggio su Toma a Termoli di ben 3.635 voti.

04.57. SEZIONI SCRUTINATE 152/394

TOMA DONATO 22.837 (46,56%)

GRECO ANDREA 17.780 (36,25%)

VENEZIALE CARLO 8.174 (16,66%)

DI GIACOMO AGOSTINO 170 (0,35%).

04.54. SEZIONI SCRUTINATE 147/394

TOMA DONATO 21.880 (46,29%)

GRECO ANDREA 17.141 (36,26%)

VENEZIALE CARLO 7.986 (16,90%)

DI GIACOMO AGOSTINO 168 (0,36%).

04.49. SEZIONI SCRUTINATE 139/394.

TOMA DONATO 20.458 (46,65%)

GRECO ANDREA 15.805 (36,04%)

VENEZIALE CARLO 7.346 (16,75%)

DI GIACOMO AGOSTINO 155 (0,35%).

04.38. SEZIONI SCRUTINATE 120/394

TOMA DONATO 16.815 (46,47%)

GRECO ANDREA 13.053 (36,07%)

VENEZIALE CARLO 6.169 (17,05%)

DI GIACOMO AGOSTINO 133 (0,37%)

04.35. SEZIONI SCRUTINATE 115/394

TOMA DONATO 16.024 (46,10%)

GRECO ANDREA 12.613 (36,29%)

VENEZIALE CARLO 5.979 (17,20%)

DI GIACOMO AGOSTINO 127 (0,37%).

04.32. SEZIONI SCRUTINATE 113/394:

TOMA DONATO 15.791 (45,95%)

GRECO ANDREA 12.497 (36,36%)

VENEZIALE CARLO 5.939 (17,28%)

DI GIACOMO AGOSTINO 127 (0,37%).

04.30. SEZIONI SCRUTINATE 110/394:

TOMA DONATO 15.282 (46,17%)

GRECO ANDREA 11.989 (36,22%)

VENEZIALE CARLO 5.691 (17,19%)

DI GIACOMO AGOSTINO 122 (0,37%).

04.29. SEZIONI SCRUTINATE 106/394

TOMA DONATO 14.441 (46,07%)

GRECO ANDREA 11.413 (36,41%)

VENEZIALE CARLO 5.362 (17,11%)

DI GIACOMO AGOSTINO 115 (0,37%).

04.27. SEZIONI SCRUTINATE 100/394:

TOMA DONATO 13.159 (45,45%)

GRECO ANDREA 10.617 (36,67%)

VENEZIALE CARLO 5.060 (17,48%)

DI GIACOMO AGOSTINO 104 (0,36%)

04.19 SEZIONI SCRUTINATE 91/394

TOMA DONATO 11.733 (45,94%)

GRECO ANDREA 9.053 (35,45%)

VENEZIALE CARLO 4.643 (18,18%)

DI GIACOMO AGOSTINO 95 (0,37%).

04.16 SEZIONI SCRUTINATE 88/394

TOMA DONATO 11.437 (46,18%)

GRECO ANDREA 8.742 (35,30%)

VENEZIALE CARLO 4.481 (18,09%)

DI GIACOMO AGOSTINO 92 (0,37%).

04.06. SEZIONI SCRUTINATE 76/394

TOMA DONATO 9.456 (47,13%)

GRECO ANDREA 7.018 (34,98%)

VENEZIALE CARLO 3.514 (17,52%)

DI GIACOMO AGOSTINO 63 (0,31%).

04.04 SEZIONI SCRUTINATE 73/394

TOMA DONATO 9.229 (46,73%)

GRECO ANDREA 6.960 (35,24%)

VENEZIALE CARLO 3.490 (17,67%)

DI GIACOMO AGOSTINO 61 (0,31%).

03.58 SEZIONI SCRUTINATE 65/394

TOMA DONATO 7.793 (45,48%)

GRECO ANDREA 6.209 (36,23%)

VENEZIALE CARLO 3.069 (17,91%)

DI GIACOMO AGOSTINO 54 (0,32%).

03.52 SEZIONI SCRUTINATE 63/394



TOMA DONATO 7.418 (45,19%)

GRECO ANDREA 6.005 (36,58%)

VENEZIALE CARLO 2.930 (17,85%)

DI GIACOMO AGOSTINO 52 (0,32%).

03.50. SEZIONI SCRUTINATE 59/394

TOMA DONATO 7.094 (45,59%)

GRECO ANDREA 5.679 (36,50%)

VENEZIALE CARLO 2.733 (17,57%)

DI GIACOMO AGOSTINO 52 (0,33%).

03.46. SEZIONI SCRUTINATE 52/394

TOMA DONATO 6.473 (45,59%)

GRECO ANDREA 5.256 (37,02%)

VENEZIALE CARLO 2.420 (17,04%)

DI GIACOMO AGOSTINO 48 (0,34%)

03.40 San Martino in Pensilis

Sezione 1 ore 3,00

Greco 65

Toma 35

Veneziale 100 - facc 61 - tot 27

Di Giacomo 1

Sezione 2 ore 3.00

Greco 121

Toma 36

Veneziale 148 - facc 105 - tot 30

Sezione 3 ore 3.00

Greco 167

Toma 59

Veneziale 178 - facc 102 - tot 53

Sezione 4 ore 3,00

Greco 163

Toma 56

Veneziale 157 - facc 70 - tot 50

Sezione 5 ore 3,00

Greco 98

Toma 41

Veneziale 125 - facc 79 - tot 21

03.34: SEZIONI SCRUTINATE 48/394



TOMA DONATO 5.221 (43,22%)

GRECO ANDREA 4.462 (36,94%)

VENEZIALE CARLO 2.130 (17,63%)

DI GIACOMO AGOSTINO 38 (0,31%)

03.32. Longano definitivo: Toma 300, Greco 70, Veneziale 42

03.31. Isernia sezione 12.Toma 227, Greco 194; Veneziale 62. Di Giacomo 4



03.30 SEZIONI SCRUTINATE 45/394

TOMA DONATO 4.831 (44,08%)

GRECO ANDREA 3.911 (35,68%)

VENEZIALE CARLO 1.956 (17,85%)

DI GIACOMO AGOSTINO 34 (0,31%)

03.29: Larino sezione 6 definitiva: Greco 335, Toma 239, Veneziale 94

03.24 Santa Croce. Sez 2: Toma 155, Carlo 83, M5s 194

Sez 4 di Santa Croce: Toma 198, Carlo 66, M5s 187

03.23. Campomarino sezione 1 definitiva. Toma 179, Veneziale 161, Greco 242, Di giacomo 11

03.22 Campomarino sezione 3 definitiva, Greco 439, Toma 170, Veneziale 207, Di Giacomo 4

03.18: Sezione 5 Guglionesi definitiva: cdx 315, csx 110, M5s 284



03.15: Campomarino sez 4: 191 Greco, 171 Toma, 127 Veneziale

Pietracatella: Toma 340, Veneziale 150, Greco 130

Sant'Elia: Toma 230, Greco 132, Veneziale 80

Campodipietra: Toma 316, Greco 162, Veneziale 37

03.11 Ripalimosani, 743 Greco, Toma 651, Veneziale 272



03.10 Limosano: 261 Toma,160 Veneziale, 72 Greco

03.09 SEZIONI SCRUTINATE 31/394: TOMA DONATO 2.516 (42,82%), GRECO ANDREA 2.043 (34,77%), VENEZIALE CARLO 1.069 (18,19%), DI GIACOMO AGOSTINO 20 (0,34%)

03.08 Rocchetta al Volturno: Toma 268, Veneziale 107, Greco 133.

03.06: Montefalcone definitivi sezione 1 Toma 254 Veneziale 96 Greco 70 e Sezione 2: Toma 240 Veneziale 81 Greco 89

03.05: Ururi: Toma 200, Greco 196, Veneziale 390

03.00: SEZIONI SCRUTINATE 29/394

TOMA DONATO 2.199 (44,41%)

GRECO ANDREA 1.667 (33,66%)

VENEZIALE CARLO 843 (17,02%)

DI GIACOMO AGOSTINO 15 (0,30%)

02.59: Sezione 6 di Campomarino (Nuova Cliternia): Toma166, M5s 180, Veneziale 228

02.57: Sesto Campano: 187 toma, 71 greco, 27 veneziale

Morrone del sannio: 241 toma, 79 Veneziale,47 greco

Busso: Toma 142, Greco 120, Veneziale 41

Santa Croce di Magliano sez 2 definitivo: 194 greco, 162 toma, 83 veneziale

02. 56: San biase: Toma 38, Greco 30, Veneziale 9

Pietracatella: 230 Toma, 64 Greco

Busso: 203 Toma, 174 Greco

Sez 15 di Isernia definitivo: 148 Greco, Toma 130, 61 Veneziale

Poggio sannita: 169 Toma, 96 greco, 51 veneziale

Civitanova: 130 toma, 90 greco, 40 Veneziale

02.55: Larino Sez 1 definitivo Greco 161, Toma 144, Veneziale 53

02.54: Sezione 20: Greco 263, Toma 162, Veneziale 94

02.53: Sezione 8 Termoli: Greco 225, Toma 140, Veneziale 110

02.52: Sezione 9 Termoli: Greco 268, Toma 149, Veneziale 126, Casapound 2

02.47: SEZIONI SCRUTINATE 24/394:

TOMA DONATO 1.826 (47,99%)

GRECO ANDREA 1.315 (34,56%)

VENEZIALE CARLO 651 (17,11%)

DI GIACOMO AGOSTINO 12 (0,32%)

02.44: SEZIONI SCRUTINATE 23/394:

TOMA DONATO 1.742 (47,71%)

GRECO ANDREA 1.292 (35,39%)

VENEZIALE CARLO 604 (16,54%)

DI GIACOMO AGOSTINO 12 (0,33%)

02.39: Poggio sannita: 169 Toma, 96 Greco, 51 Veneziale

02.38: SEZIONI SCRUTINATE 20/394

TOMA DONATO 1.684 (48,83%)

GRECO ANDREA 1.225 (35,52%)

VENEZIALE CARLO 527 (15,28%)

DI GIACOMO AGOSTINO 12 (0,35%)

02.37: Una sezione di Jelsi: 151 Toma, Greco 71, Veneziale 70

02.36: Nove sezioni di cb 19 25 29 45 50 56 48: Toma 1460, Veneziale 540, Greco 1557

02.35: Baranello: 473 Toma, 405 Greco, 60 Veneziale

02.34: SEZIONI SCRUTINATE 19/394:

TOMA DONATO 1.280 (48,54%)

GRECO ANDREA 910 (34,51%)

VENEZIALE CARLO 443 (16,80%)

DI GIACOMO AGOSTINO 3 (0,11%)

02.33: Cdx 1103, CSX 477, M5S 926 a Guglionesi parziale su tutti i seggi

02.32: SEZIONI SCRUTINATE 18/394

TOMA DONATO 1.185 (47,72%)

GRECO ANDREA 877 (35,32%)

VENEZIALE CARLO 417 (16,79%)

DI GIACOMO AGOSTINO 3 (0,12%)

02.28: Lucito: Toma 143, 100 Veneziale, 80 Greco

02.27: SEZIONI SCRUTINATE 15/394

- TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 1.039 (46,89%)

FORZA ITALIA 372 (19,47%)

LEGA SALVINI MOLISE 170 (8,90%)

ORGOGLIO MOLISE 116 (6,07%)

POPOLARI PER L'ITALIA 104 (5,44%)

UNIONE DI CENTRO 94 (4,92%)

FRATELLI D'ITALIA 62 (3,24%)

MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 58 (3,04%)

IORIO PER IL MOLISE 39 (2,04%)

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3 (0,16%)

- GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 793 (35,79%)

MOVIMENTO CINQUE STELLE 523 (27,37%)

- VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 381 (17,19%)

PARTITO DEMOCRATICO 189 (9,89%)

MOLISE 2.0 64 (3,35%)

LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 52 (2,72%)

IL MOLISE DI TUTTI 39 (2,04%)

UNIONE PER IL MOLISE 24 (1,26%)

-DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 3 (0,14%)

CASAPOUND ITALIA 2 (0,10%)

02.26: Sezione 21 Termoli definitivo: Greco 290, Toma 153, Veneziale 77

02.25: Sez 2 Campomarino: Toma 174, Greco 132, Veneziale 122

02.24: Sez 5 Campomarino: 207 Toma, Greco 197, Veneziale 115

02.23: Ferrazzano: Toma 260, Greco 220, Veneziale 140

02.22: Montenero di Bisaccia Sez. 1 definitiva : TOMA 108, VENEZIALE 23, GRECO 139, DI GIAC. 0

02.21: Sezione 21 Termoli: Greco 289, Toma 152, Veneziale 69.

Sezione 10 Termoli: Greco 196, Toma 173, Veneziale 91

02.20: Macchiagodena: 104 Greco, 154 Toma, 63 Veneziale

02.19: Sezione 3 Campomarino: Greco 439, Toma 251, Veneziale 218

02.15: Sez 26: M5 120, Toma 92, Veneziale 50

02.14: Definitivo Bagnoli del Trigno: Toma 259, Greco 112, Veneziale 24

02.13: sezione 55 Campobasso: 177 Toma, 199 greco

02.11: Sezione 9: Toma 131, Greco 223, Veneziale 103, Di Giacomo 2

02.10: Sez 5, Toma 114, Veneziale 82, Greco 146

02.09: Sezione 10: Toma 173, Veneziale 91, Greco 196, Di Giacomo 5, Nulle 13

02.08: Isernia sez. 2: Toma 160, Greco 150, Veneziale 60



02.05: Montorio dato definitivo: 124 Greco, 90 Toma, 36 Veneziale, 3 Di Giacomo

02.03: Sezione 7: 201 Greco, 146 Toma, 102 Veneziale



02.02: Sezione 6: 161 Greco, 124 Toma, 75 Veneziale

01.59: SEZ.2 Guglionesi: Cdx 157, CSx 77, M5s 154

01.58: Sezione 10: Greco 190, Toma 150, Veneziale 90

01. 57: Sez. 5 Guglionesi: cdx 232, csx 67, M5s 182

01.49: Sez 5: Toma 98, Veneziale 61, Greco 125.

01.48: Sez. 18: Toma 50, Greco 73, Veneziale 30

01.46: Sezione 24 Termoli: Greco 64, Toma 40, Veneziale 23

01.45: Guardialfiera: Greco 194, Toma 117, Veneziale 60

01.44: sezione 24 Termoli: Toma 81 Greco 110, Veneziale 49

01.43: Sezione 2 Termoli: Veneziale 53, Greco 185, Toma 124

01.42: Sezione 21 Termoli: Toma 126, Greco 260, Veneziale 77

01.39: SEZIONI SCRUTINATE 8/394: Candidato Presidente e Liste collegate Voti

TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 1.014

FORZA ITALIA 287 (23,07%)

POPOLARI PER L'ITALIA 135 (10,85%)

LEGA SALVINI MOLISE 85 (6,83%)

ORGOGLIO MOLISE 73 (5,87%)

UNIONE DI CENTRO 53 (4,26%)

FRATELLI D'ITALIA 34 (2,73%)

IORIO PER IL MOLISE 30 (2,41%)

MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 18 (1,45%)

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 (0,56%)

GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 600

MOVIMENTO CINQUE STELLE 330 (26,53%)

VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 206

PARTITO DEMOCRATICO 122 (9,81%)

LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 21 (1,69%)

MOLISE 2.0 18 (1,45%)

UNIONE PER IL MOLISE 18 (1,45%)

IL MOLISE DI TUTTI 12 (0,96%)

DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 2

CASAPOUND ITALIA 1 (0,08%)

01.38: Salcito: 153 Toma, 145 Greco

01.37: Mafalda: Greco 169, Toma 190, Veneziale 144

01.36: sezione 14 Termoli: Greco 320, Toma 201, Veneziale 108

01.35: sezione 25 Termoli: Greco 104, Toma 53, Veneziale 25

01.34: Capracotta dato definitivo: 196 Greco, 145 Toma ,130 Veneziale

01.32: sezione 28 Termoli. Greco 129, Toma 75, Veneziale 89

01. 31: sezione 2 Termoli: Greco 164, Toma 107, Veneziale 45

01.30: sezione 6 Termoli: Greco 207, Toma 108, Veneziale 82, Di Giacomo 1

01.24: Sez.2 Isernia: Toma 58, Greco 42, Veneziale 12

01.23: Sezione 1 Termoli: GRECO 100. TOMA 91. VENEZIALE 40

01. 22: - TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 418 (0,24%) FORZA ITALIA 77 (13,32%) POPOLARI PER L'ITALIA 47 (8,13%) LEGA SALVINI MOLISE 47 (8,13%) UNIONE DI CENTRO 40 (6,92%) ORGOGLIO MOLISE 38 (6,57%) IORIO PER IL MOLISE 20 (3,46%) MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 15 (2,60%) FRATELLI D'ITALIA 10 (1,73%) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4 (0,69%)

- GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 340 (0,20%) MOVIMENTO CINQUE STELLE 165 (28,55%)

- VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 156 (0,09%) PARTITO DEMOCRATICO 86 (14,88%) UNIONE PER IL MOLISE 12 (2,08%). LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 8 (1,38%). IL MOLISE DI TUTTI 5 (0,87%). MOLISE 2.0 3 (0,52%).

- DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 2 (0,00%). CASAPOUND ITALIA 1 (0,17%)

01.21: sulle 5 sezioni scrutinate: Candidati Presidente Voti: TOMA DONATO 418 (0,24%). GRECO ANDREA 340 (0,20%). VENEZIALE CARLO 156 (0,09%). DI GIACOMO AGOSTINO 2 (0,00%)

01.20: SEZIONI SCRUTINATE 5/394. Elettori: 331.253 | Votanti: 172.802 (52,17%) | Schede non valide: 18 ( di cui bianche: 5 ) | Schede contestate: 0

01.19: Acquaviva Collecroce: Toma 75, Greco 66 e Veneziale 47

01.18: Sez.5 Guglionesi: cdx 184, csx 54, M5S 139

01.17: Sez 5: Toma 72, Veneziale 47, Greco 98

01.12: Ururi: Toma 68, Greco 68, Veneziale 151

01.11: SEZIONI SCRUTINATE 4/394. Elettori: 331.253 | Votanti: 172.802 (52,17%) | Schede non valide: 18 ( di cui bianche: 3 ) | Schede contestate: 0

01.10: sezione 9 Termoli: Greco 160, Toma 64, Veneziale 57

01:09: sezione 26 Termoli: Greco 50, Toma 37, Veneziale 15

01.03: sezione 11 a Campobasso: 312 M5s, 265 CDx

01.01: sezione 23 Veneziale 11, Toma 13, Greco 32

01.00: Sez. 18: Greco 37, Toma 28, Veneziale 12

00.59: sezione 8: Toma76, Veneziale 55, Greco 66

00.59: sezione 25: Greco 61, Toma 25, Veneziale 13

00.58: sezione 27: Greco 60, Toma 51, Veneziale 33

00.57: Sez. 11: Greco 36, Toma 12, Veneziale 10

00.56: Sez. 5 Guglionesi: Cdx 146, Csx 41, M5s 108

00.54: sezione 13 Campobasso: M5S 80, CDx 65, CSx 22

00.50: Campomarino Lido: Greco 90, Toma 88, Veneziale 60

00.48: Sez 28 Termoli: Toma 49, Veneziale 60, Greco 85

00.42: Sezione 10 Termoli: Toma 70, Greco 95, Veneziale 53

00.41: Sezione 9 Termoli: Toma 53, Greco 98, Veneziale 50, Di Giacomo 1

00.40: SEZIONI SCRUTINATE 2/394. Elettori: 331.253 | Votanti: 172.792 (52,16%) | Schede non valide: 14 ( di cui bianche: 3 ) | Schede contestate: 0

00.36: Sez 5 Termoli: Toma 34, Veneziale 22, Greco 51

00.35: Sez 2 Termoli: Veneziale 24, Toma 58, Greco 90

00.33: Anche a Montenero di Bisaccia Greco in netto vantaggio su Toma.

00.32: Greco avanti sia a Santa Croce di Magliano che a Capracotta

00.30: Sezione 21: Greco 84, Toma 45, Veneziale 40.

00.28: Spoglio iniziato da poco anche a Campomarino

00.20: Si stabilizza lo spoglio a Termoli, Movimento 5 Stelle avanti in tutte le sezioni.

00:18: Sezione 17 a Termoli: Greco 34, 17 Toma, 12 Veneziale.

00.14: A Ururi in testa Veneziale, con 29, Greco 6, Toma 10.

00.12: A Guglionesi si conferma in testa Toma, alla sezione 5 Toma 93, Veneziale 23, Greco 54.

00.07: Sfida al cardiopalma tra Greco e Toma nei due capoluoghi di provincia a Campobasso e Isernia

00.02: Il Movimento 5 Stelle comincia a prendere il largo a Termoli: Greco avanti nelle sezioni 2, 9, 14 e 17.

23.58: A Petacciato in testa il Movimento 5 Stelle.

23.57: In una delle frazioni di Agnone, Villa Canale, paese natale di Greco, 29 su 47 voti al M5S.

23.53: Alla sezione 28 di Termoli il testa a testa è tra Greco e Veneziale.

23.47: Iniziato lo spoglio in centro, alla scuola Principe di Piemonte di Termoli, Greco 26, Toma 19 e Veneziale 4 tra sezione 1 e 2.

23.45: Sullo 0,1 di scrutinio su base regionale Toma 35.8, Veneziale 22.7, Greco 39.3 e Di Giacomo 2.7.

23.41: Sezione 5 Guglionesi: Toma 45, Veneziale 6, Greco 25

23.37: Sezione 2 a Isernia, sui primi 6 voti 5 dati a Greco.



23.36: Sezione 13 a Campobasso. Primi 20 voti 11 Toma, 9 Greco.

Primi voti scrutinati a Termoli, alla sezione 9: 13 Greco, 6 Toma, 3 Veneziale.