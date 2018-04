​Sezioni scrutinate 139/394: Toma (46,65%), Greco (36,04%), Veneziale (16,75%), Di Giacomo (0,35%)

04.54. SEZIONI SCRUTINATE 147/394

TOMA DONATO 21.880 (46,29%)

GRECO ANDREA 17.141 (36,26%)

VENEZIALE CARLO 7.986 (16,90%)

DI GIACOMO AGOSTINO 168 (0,36%).

04.49. SEZIONI SCRUTINATE 139/394.

TOMA DONATO 20.458 (46,65%)

GRECO ANDREA 15.805 (36,04%)

VENEZIALE CARLO 7.346 (16,75%)

DI GIACOMO AGOSTINO 155 (0,35%).

04.38. SEZIONI SCRUTINATE 120/394

TOMA DONATO 16.815 (46,47%)

GRECO ANDREA 13.053 (36,07%)

VENEZIALE CARLO 6.169 (17,05%)

DI GIACOMO AGOSTINO 133 (0,37%)

04.35. SEZIONI SCRUTINATE 115/394

TOMA DONATO 16.024 (46,10%)

GRECO ANDREA 12.613 (36,29%)

VENEZIALE CARLO 5.979 (17,20%)

DI GIACOMO AGOSTINO 127 (0,37%).

04.32. SEZIONI SCRUTINATE 113/394:

TOMA DONATO 15.791 (45,95%)

GRECO ANDREA 12.497 (36,36%)

VENEZIALE CARLO 5.939 (17,28%)

DI GIACOMO AGOSTINO 127 (0,37%).

04.30. SEZIONI SCRUTINATE 110/394:

TOMA DONATO 15.282 (46,17%)

GRECO ANDREA 11.989 (36,22%)

VENEZIALE CARLO 5.691 (17,19%)

DI GIACOMO AGOSTINO 122 (0,37%).

04.29. SEZIONI SCRUTINATE 106/394

TOMA DONATO 14.441 (46,07%)

GRECO ANDREA 11.413 (36,41%)

VENEZIALE CARLO 5.362 (17,11%)

DI GIACOMO AGOSTINO 115 (0,37%).

04.27. SEZIONI SCRUTINATE 100/394:

TOMA DONATO 13.159 (45,45%)

GRECO ANDREA 10.617 (36,67%)

VENEZIALE CARLO 5.060 (17,48%)

DI GIACOMO AGOSTINO 104 (0,36%)

04.19 SEZIONI SCRUTINATE 91/394

TOMA DONATO 11.733 (45,94%)

GRECO ANDREA 9.053 (35,45%)

VENEZIALE CARLO 4.643 (18,18%)

DI GIACOMO AGOSTINO 95 (0,37%).

04.16 SEZIONI SCRUTINATE 88/394

TOMA DONATO 11.437 (46,18%)

GRECO ANDREA 8.742 (35,30%)

VENEZIALE CARLO 4.481 (18,09%)

DI GIACOMO AGOSTINO 92 (0,37%).

04.06. SEZIONI SCRUTINATE 76/394

TOMA DONATO 9.456 (47,13%)

GRECO ANDREA 7.018 (34,98%)

VENEZIALE CARLO 3.514 (17,52%)

DI GIACOMO AGOSTINO 63 (0,31%).

04.04 SEZIONI SCRUTINATE 73/394

TOMA DONATO 9.229 (46,73%)

GRECO ANDREA 6.960 (35,24%)

VENEZIALE CARLO 3.490 (17,67%)

DI GIACOMO AGOSTINO 61 (0,31%).

03.58 SEZIONI SCRUTINATE 65/394

TOMA DONATO 7.793 (45,48%)

GRECO ANDREA 6.209 (36,23%)

VENEZIALE CARLO 3.069 (17,91%)

DI GIACOMO AGOSTINO 54 (0,32%).

03.52 SEZIONI SCRUTINATE 63/394



TOMA DONATO 7.418 (45,19%)

GRECO ANDREA 6.005 (36,58%)

VENEZIALE CARLO 2.930 (17,85%)

DI GIACOMO AGOSTINO 52 (0,32%).

03.50. SEZIONI SCRUTINATE 59/394

TOMA DONATO 7.094 (45,59%)

GRECO ANDREA 5.679 (36,50%)

VENEZIALE CARLO 2.733 (17,57%)

DI GIACOMO AGOSTINO 52 (0,33%).

03.46. SEZIONI SCRUTINATE 52/394

TOMA DONATO 6.473 (45,59%)

GRECO ANDREA 5.256 (37,02%)

VENEZIALE CARLO 2.420 (17,04%)

DI GIACOMO AGOSTINO 48 (0,34%)

03.40 San Martino in Pensilis

Sezione 1 ore 3,00

Greco 65

Toma 35

Veneziale 100 - facc 61 - tot 27

Di Giacomo 1

Sezione 2 ore 3,00

Greco 121

Toma 36

Veneziale 148 - facc 105 - tot 30

Sezione 3 ore 3,00

Greco 167

Toma 59

Veneziale 178 - facc 102 - tot 53

Sezione 4 ore 3,00

Greco 163

Toma 56

Veneziale 157 - facc 70 - tot 50

Sezione 5 ore 3,00

Greco 98

Toma 41

Veneziale 125 - facc 79 - tot 21

03.34: SEZIONI SCRUTINATE 48/394



TOMA DONATO 5.221 (43,22%)

GRECO ANDREA 4.462 (36,94%)

VENEZIALE CARLO 2.130 (17,63%)

DI GIACOMO AGOSTINO 38 (0,31%)

03.32. Longano definitivo: Toma 300, Greco 70, Veneziale 42

03.31. Isernia sezione 12.Toma 227, Greco 194; Veneziale 62. Di Giacomo 4



03.30 SEZIONI SCRUTINATE 45/394

TOMA DONATO 4.831 (44,08%)

GRECO ANDREA 3.911 (35,68%)

VENEZIALE CARLO 1.956 (17,85%)

DI GIACOMO AGOSTINO 34 (0,31%)

03.29: Larino sezione 6 definitiva: Greco 335, Toma 239, Veneziale 94

03.24 Santa Croce. Sez 2: Toma 155, Carlo 83, M5s 194

Sez 4 di Santa Croce: Toma 198, Carlo 66, M5s 187

03.23. Campomarino sezione 1 definitiva. Toma 179, Veneziale 161, Greco 242, Di giacomo 11

03.22 Campomarino sezione 3 definitiva, Greco 439, Toma 170, Veneziale 207, Di Giacomo 4

03.18: Sezione 5 Guglionesi definitiva: cdx 315, csx 110, M5s 284



03.15: Campomarino sez 4: 191 Greco, 171 Toma, 127 Veneziale

Pietracatella: Toma 340, Veneziale 150, Greco 130

Sant'Elia: Toma 230, Greco 132, Veneziale 80

Campodipietra: Toma 316, Greco 162, Veneziale 37

03.11 Ripalimosani, 743 Greco, Toma 651, Veneziale 272



03.10 Limosano: 261 Toma,160 Veneziale, 72 Greco

03.09 SEZIONI SCRUTINATE 31/394: TOMA DONATO 2.516 (42,82%), GRECO ANDREA 2.043 (34,77%), VENEZIALE CARLO 1.069 (18,19%), DI GIACOMO AGOSTINO 20 (0,34%)

03.08 Rocchetta al Volturno: Toma 268, Veneziale 107, Greco 133.

03.06: Montefalcone definitivi sezione 1 Toma 254 Veneziale 96 Greco 70 e Sezione 2: Toma 240 Veneziale 81 Greco 89

03.05: Ururi: Toma 200, Greco 196, Veneziale 390

03.00: SEZIONI SCRUTINATE 29/394

TOMA DONATO 2.199 (44,41%)

GRECO ANDREA 1.667 (33,66%)

VENEZIALE CARLO 843 (17,02%)

DI GIACOMO AGOSTINO 15 (0,30%)

02.59: Sezione 6 di Campomarino (Nuova Cliternia): Toma166, M5s 180, Veneziale 228

02.57: Sesto Campano: 187 toma, 71 greco, 27 veneziale

Morrone del sannio: 241 toma, 79 Veneziale,47 greco

Busso: Toma 142, Greco 120, Veneziale 41

Santa Croce di Magliano sez 2 definitivo: 194 greco, 162 toma, 83 veneziale

02. 56: San biase: Toma 38, Greco 30, Veneziale 9

Pietracatella: 230 Toma, 64 Greco

Busso: 203 Toma, 174 Greco

Sez 15 di Isernia definitivo: 148 Greco, Toma 130, 61 Veneziale

Poggio sannita: 169 Toma, 96 greco, 51 veneziale

Civitanova: 130 toma, 90 greco, 40 Veneziale

02.55: Larino Sez 1 definitivo Greco 161, Toma 144, Veneziale 53

02.54: Sezione 20: Greco 263, Toma 162, Veneziale 94

02.53: Sezione 8 Termoli: Greco 225, Toma 140, Veneziale 110

02.52: Sezione 9 Termoli: Greco 268, Toma 149, Veneziale 126, Casapound 2

02.47: SEZIONI SCRUTINATE 24/394:

TOMA DONATO 1.826 (47,99%)

GRECO ANDREA 1.315 (34,56%)

VENEZIALE CARLO 651 (17,11%)

DI GIACOMO AGOSTINO 12 (0,32%)

02.44: SEZIONI SCRUTINATE 23/394:

TOMA DONATO 1.742 (47,71%)

GRECO ANDREA 1.292 (35,39%)

VENEZIALE CARLO 604 (16,54%)

DI GIACOMO AGOSTINO 12 (0,33%)

02.39: Poggio sannita: 169 Toma, 96 Greco, 51 Veneziale

02.38: SEZIONI SCRUTINATE 20/394

TOMA DONATO 1.684 (48,83%)

GRECO ANDREA 1.225 (35,52%)

VENEZIALE CARLO 527 (15,28%)

DI GIACOMO AGOSTINO 12 (0,35%)

02.37: Una sezione di Jelsi: 151 Toma, Greco 71, Veneziale 70

02.36: Nove sezioni di cb 19 25 29 45 50 56 48: Toma 1460, Veneziale 540, Greco 1557

02.35: Baranello: 473 Toma, 405 Greco, 60 Veneziale

02.34: SEZIONI SCRUTINATE 19/394:

TOMA DONATO 1.280 (48,54%)

GRECO ANDREA 910 (34,51%)

VENEZIALE CARLO 443 (16,80%)

DI GIACOMO AGOSTINO 3 (0,11%)

02.33: Cdx 1103, CSX 477, M5S 926 a Guglionesi parziale su tutti i seggi

02.32: SEZIONI SCRUTINATE 18/394

TOMA DONATO 1.185 (47,72%)

GRECO ANDREA 877 (35,32%)

VENEZIALE CARLO 417 (16,79%)

DI GIACOMO AGOSTINO 3 (0,12%)

02.28: Lucito: Toma 143, 100 Veneziale, 80 Greco

02.27: SEZIONI SCRUTINATE 15/394

- TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 1.039 (46,89%)

FORZA ITALIA 372 (19,47%)

LEGA SALVINI MOLISE 170 (8,90%)

ORGOGLIO MOLISE 116 (6,07%)

POPOLARI PER L'ITALIA 104 (5,44%)

UNIONE DI CENTRO 94 (4,92%)

FRATELLI D'ITALIA 62 (3,24%)

MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 58 (3,04%)

IORIO PER IL MOLISE 39 (2,04%)

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3 (0,16%)

- GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 793 (35,79%)

MOVIMENTO CINQUE STELLE 523 (27,37%)

- VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 381 (17,19%)

PARTITO DEMOCRATICO 189 (9,89%)

MOLISE 2.0 64 (3,35%)

LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 52 (2,72%)

IL MOLISE DI TUTTI 39 (2,04%)

UNIONE PER IL MOLISE 24 (1,26%)

-DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 3 (0,14%)

CASAPOUND ITALIA 2 (0,10%)

02.26: Sezione 21 Termoli definitivo: Greco 290, Toma 153, Veneziale 77

02.25: Sez 2 Campomarino: Toma 174, Greco 132, Veneziale 122

02.24: Sez 5 Campomarino: 207 Toma, Greco 197, Veneziale 115

02.23: Ferrazzano: Toma 260, Greco 220, Veneziale 140

02.22: Montenero di Bisaccia Sez. 1 definitiva : TOMA 108, VENEZIALE 23, GRECO 139, DI GIAC. 0

02.21: Sezione 21 Termoli: Greco 289, Toma 152, Veneziale 69.

Sezione 10 Termoli: Greco 196, Toma 173, Veneziale 91

02.20: Macchiagodena: 104 Greco, 154 Toma, 63 Veneziale

02.19: Sezione 3 Campomarino: Greco 439, Toma 251, Veneziale 218

02.15: Sez 26: M5 120, Toma 92, Veneziale 50

02.14: Definitivo Bagnoli del Trigno: Toma 259, Greco 112, Veneziale 24

02.13: sezione 55 Campobasso: 177 Toma, 199 greco

02.11: Sezione 9: Toma 131, Greco 223, Veneziale 103, Di Giacomo 2

02.10: Sez 5, Toma 114, Veneziale 82, Greco 146

02.09: Sezione 10: Toma 173, Veneziale 91, Greco 196, Di Giacomo 5, Nulle 13

02.08: Isernia sez. 2: Toma 160, Greco 150, Veneziale 60



02.05: Montorio dato definitivo: 124 Greco, 90 Toma, 36 Veneziale, 3 Di Giacomo

02.03: Sezione 7: 201 Greco, 146 Toma, 102 Veneziale



02.02: Sezione 6: 161 Greco, 124 Toma, 75 Veneziale

01.59: SEZ.2 Guglionesi: Cdx 157, CSx 77, M5s 154

01.58: Sezione 10: Greco 190, Toma 150, Veneziale 90

01. 57: Sez. 5 Guglionesi: cdx 232, csx 67, M5s 182

01.49: Sez 5: Toma 98, Veneziale 61, Greco 125.

01.48: Sez. 18: Toma 50, Greco 73, Veneziale 30

01.46: Sezione 24 Termoli: Greco 64, Toma 40, Veneziale 23

01.45: Guardialfiera: Greco 194, Toma 117, Veneziale 60

01.44: sezione 24 Termoli: Toma 81 Greco 110, Veneziale 49

01.43: Sezione 2 Termoli: Veneziale 53, Greco 185, Toma 124

01.42: Sezione 21 Termoli: Toma 126, Greco 260, Veneziale 77

01.39: SEZIONI SCRUTINATE 8/394: Candidato Presidente e Liste collegate Voti

TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 1.014

FORZA ITALIA 287 (23,07%)

POPOLARI PER L'ITALIA 135 (10,85%)

LEGA SALVINI MOLISE 85 (6,83%)

ORGOGLIO MOLISE 73 (5,87%)

UNIONE DI CENTRO 53 (4,26%)

FRATELLI D'ITALIA 34 (2,73%)

IORIO PER IL MOLISE 30 (2,41%)

MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 18 (1,45%)

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 (0,56%)

GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 600

MOVIMENTO CINQUE STELLE 330 (26,53%)

VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 206

PARTITO DEMOCRATICO 122 (9,81%)

LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 21 (1,69%)

MOLISE 2.0 18 (1,45%)

UNIONE PER IL MOLISE 18 (1,45%)

IL MOLISE DI TUTTI 12 (0,96%)

DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 2

CASAPOUND ITALIA 1 (0,08%)

01.38: Salcito: 153 Toma, 145 Greco

01.37: Mafalda: Greco 169, Toma 190, Veneziale 144

01.36: sezione 14 Termoli: Greco 320, Toma 201, Veneziale 108

01.35: sezione 25 Termoli: Greco 104, Toma 53, Veneziale 25

01.34: Capracotta dato definitivo: 196 Greco, 145 Toma ,130 Veneziale

01.32: sezione 28 Termoli. Greco 129, Toma 75, Veneziale 89

01. 31: sezione 2 Termoli: Greco 164, Toma 107, Veneziale 45

01.30: sezione 6 Termoli: Greco 207, Toma 108, Veneziale 82, Di Giacomo 1

01.24: Sez.2 Isernia: Toma 58, Greco 42, Veneziale 12

01.23: Sezione 1 Termoli: GRECO 100. TOMA 91. VENEZIALE 40

01. 22: - TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 418 (0,24%) FORZA ITALIA 77 (13,32%) POPOLARI PER L'ITALIA 47 (8,13%) LEGA SALVINI MOLISE 47 (8,13%) UNIONE DI CENTRO 40 (6,92%) ORGOGLIO MOLISE 38 (6,57%) IORIO PER IL MOLISE 20 (3,46%) MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 15 (2,60%) FRATELLI D'ITALIA 10 (1,73%) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4 (0,69%)

- GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 340 (0,20%) MOVIMENTO CINQUE STELLE 165 (28,55%)

- VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 156 (0,09%) PARTITO DEMOCRATICO 86 (14,88%) UNIONE PER IL MOLISE 12 (2,08%). LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 8 (1,38%). IL MOLISE DI TUTTI 5 (0,87%). MOLISE 2.0 3 (0,52%).

- DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 2 (0,00%). CASAPOUND ITALIA 1 (0,17%)

01.21: sulle 5 sezioni scrutinate: Candidati Presidente Voti: TOMA DONATO 418 (0,24%). GRECO ANDREA 340 (0,20%). VENEZIALE CARLO 156 (0,09%). DI GIACOMO AGOSTINO 2 (0,00%)

01.20: SEZIONI SCRUTINATE 5/394. Elettori: 331.253 | Votanti: 172.802 (52,17%) | Schede non valide: 18 ( di cui bianche: 5 ) | Schede contestate: 0

01.19: Acquaviva Collecroce: Toma 75, Greco 66 e Veneziale 47

01.18: Sez.5 Guglionesi: cdx 184, csx 54, M5S 139

01.17: Sez 5: Toma 72, Veneziale 47, Greco 98

01.12: Ururi: Toma 68, Greco 68, Veneziale 151

01.11: SEZIONI SCRUTINATE 4/394. Elettori: 331.253 | Votanti: 172.802 (52,17%) | Schede non valide: 18 ( di cui bianche: 3 ) | Schede contestate: 0

01.10: sezione 9 Termoli: Greco 160, Toma 64, Veneziale 57

01:09: sezione 26 Termoli: Greco 50, Toma 37, Veneziale 15

01.03: sezione 11 a Campobasso: 312 M5s, 265 CDx

01.01: sezione 23 Veneziale 11, Toma 13, Greco 32

01.00: Sez. 18: Greco 37, Toma 28, Veneziale 12

00.59: sezione 8: Toma76, Veneziale 55, Greco 66

00.59: sezione 25: Greco 61, Toma 25, Veneziale 13

00.58: sezione 27: Greco 60, Toma 51, Veneziale 33

00.57: Sez. 11: Greco 36, Toma 12, Veneziale 10

00.56: Sez. 5 Guglionesi: Cdx 146, Csx 41, M5s 108

00.54: sezione 13 Campobasso: M5S 80, CDx 65, CSx 22

00.50: Campomarino Lido: Greco 90, Toma 88, Veneziale 60

00.48: Sez 28 Termoli: Toma 49, Veneziale 60, Greco 85

00.42: Sezione 10 Termoli: Toma 70, Greco 95, Veneziale 53

00.41: Sezione 9 Termoli: Toma 53, Greco 98, Veneziale 50, Di Giacomo 1

00.40: SEZIONI SCRUTINATE 2/394. Elettori: 331.253 | Votanti: 172.792 (52,16%) | Schede non valide: 14 ( di cui bianche: 3 ) | Schede contestate: 0

00.36: Sez 5 Termoli: Toma 34, Veneziale 22, Greco 51

00.35: Sez 2 Termoli: Veneziale 24, Toma 58, Greco 90

00.33: Anche a Montenero di Bisaccia Greco in netto vantaggio su Toma.

00.32: Greco avanti sia a Santa Croce di Magliano che a Capracotta

00.30: Sezione 21: Greco 84, Toma 45, Veneziale 40.

00.28: Spoglio iniziato da poco anche a Campomarino

00.20: Si stabilizza lo spoglio a Termoli, Movimento 5 Stelle avanti in tutte le sezioni.

00:18: Sezione 17 a Termoli: Greco 34, 17 Toma, 12 Veneziale.

00.14: A Ururi in testa Veneziale, con 29, Greco 6, Toma 10.

00.12: A Guglionesi si conferma in testa Toma, alla sezione 5 Toma 93, Veneziale 23, Greco 54.

00.07: Sfida al cardiopalma tra Greco e Toma nei due capoluoghi di provincia a Campobasso e Isernia

00.02: Il Movimento 5 Stelle comincia a prendere il largo a Termoli: Greco avanti nelle sezioni 2, 9, 14 e 17.

23.58: A Petacciato in testa il Movimento 5 Stelle.

23.57: In una delle frazioni di Agnone, Villa Canale, paese natale di Greco, 29 su 47 voti al M5S.

23.53: Alla sezione 28 di Termoli il testa a testa è tra Greco e Veneziale.

23.47: Iniziato lo spoglio in centro, alla scuola Principe di Piemonte di Termoli, Greco 26, Toma 19 e Veneziale 4 tra sezione 1 e 2.

23.45: Sullo 0,1 di scrutinio su base regionale Toma 35.8, Veneziale 22.7, Greco 39.3 e Di Giacomo 2.7.

23.41: Sezione 5 Guglionesi: Toma 45, Veneziale 6, Greco 25

23.37: Sezione 2 a Isernia, sui primi 6 voti 5 dati a Greco.



23.36: Sezione 13 a Campobasso. Primi 20 voti 11 Toma, 9 Greco.

Primi voti scrutinati a Termoli, alla sezione 9: 13 Greco, 6 Toma, 3 Veneziale.