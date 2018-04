Dato definitivo: a Termoli ha votato il 58,04% degli elettori

TERMOLI. La terza e ultima rilevazione della giornata elettorale vede come dato definitivo degli elettori termolesi il 58,04% . Hanno votato per la scelta del presidente della regione Molise in totale 16643 cittadini aventi diritto e, nello specifico 8246 donne e 8397 uomini.

Il dato dell’affluenza è chiaramente in calo rispetto alle elezioni Politiche del 4 marzo quando alla stessa ora aveva votato il 73,32% e rispetto alle Regionali del 2013 quando votò il 75,53% degli aventi diritto.