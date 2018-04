Veneziale: "Sconfitta inequivocabile. Farò politica da iscritto"

Isernia - "Ho perso in maniera netta, chiara e inequivocabile. Un dato chiaro e non confutabile: ho perso queste elezioni regionali. C'è più di una motivazione". Così Carlo Veneziale, ai microfoni di Telemolise, non nasconde la propria delusione per questi risultati, ormai palesi. "Il centrosinistra riparte dalla sua unità, questo è il dato positivo", commenta.

Carlo Veneziale forse non entrerà in Consiglio, ma non esclude un coinvolgimento nella futura assemblea del Pd. "Continuerò a fare politica da iscritto. Sono un militante del centrosinistra: un ruolo che svolgerò nel prossimo futuro". Sul ruolo dell’opposizione del centrosinistra continua: "sarà conseguenza di quali saranno gli eletti e le forze politiche che si affermeranno. E' prematuro per ora dirlo".