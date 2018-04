Solo il Basso Molise potrà sciogliere il rebus su chi vincerà

TERMOLI. Un testa a testa che a seconda di come emergono i dati da centri di raccolta e scrutini ufficiali appare disuniforme. Poiché ciascuno dei due contendenti e i loro rispettivi staff sono certi o quanto meno ottimisti rispetto all’esito della consultazione elettorale regionale.

Come scrivemmo alcune settimane fa, è proprio il Basso Molise, ormai riconosciuta roccaforte pentastellata a determinare l’esito del voto, se il delta tra Greco e Toma in questo terzo della regione sarà ampio, il centrodestra potrebbe anche venire sconfitto, viceversa sarà Greco a non riuscire nell’impresa di diventare il primo Governatore a 5 stelle.