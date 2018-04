Come nel 2011, il centrodestra ricorre al voto di campanile

TERMOLI. Il Molise dei cento (136) campanili si conferma una regione dalla difficile (o sin troppo facile) lettura politica. Come avvenne per lo scontro Iorio-Frattura del 2011, il centrodestra ricorre al voto al cosiddetto guinzaglio, attraverso candidati e amministratori sul territorio per sterilizzare quello di opinione e se andrà bene a Toma, il miracolo loro sarà compiuto.

Ma c’è da dire che rispetto al passato, questa competitività ritrovata della coalizione guidata da Forza Italia, è frutto anche della nuova legge elettorale, che abolendo il disgiunto ha vincolato le scelte più personali a quelle di schieramento. Siamo convinti che se ci fosse stato il disgiunto, non ci sarebbe stata partita a favore di Greco.