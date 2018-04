«Fieri della fiducia che ci hanno dato i molisani», prime parole di Greco

CAMPOBASSO. Breve nota del MoVimento 5 Stelle alla luce dei risultati, seppur ancora parziali, delle elezioni regionali.

'Siamo fieri di questa campagna elettorale e siamo fieri della fiducia che ci hanno dato i molisani. Con una sola lista contro nove e con 20 candidati contro 180 abbiamo tenuto testa al centrodestra, ma abbiamo anche più che doppiato il centrosinistra. Siamo orgogliosi di questo risultato, come siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni e in queste ultime settimane da attivisti, candidati e portavoce. Il MoVimento 5 Stelle si conferma la prima forza politica della Regione in maniera netta'.

Domani, martedì 24 aprile 2018, Andrea Greco terrà una conferenza stampa.



L'appuntamento è in programma a Campobasso, alle ore 11.00, presso Inflazione Caotica Coworking - Cooperativa Ares, via Giovannitti - contrada Colle delle Api.