Toma vince a Isernia, amarezza tra i 5 Stelle

Isernia - Una giornata che era iniziata con grande ottimismo nella sede del Movimento 5 Stelle del Capoluogo pentro. I simpatizzanti del partito grillino erano fiduciosi, credevano di potercela fare. Solo intorno alle 6.30 sono arrivati i dati definitivi, incidendo anche sull'umore dei candidati. Un crescendo di gioia tra gli esponenti del centrodestra, delusione tra i pentastellati per un obiettivo sfiorato. Con il 46,98% Donato Toma (Centrodestra) si è imposto su Andrea Greco (M5 S) che si è assestato al 39,7%. A seguire Carlo Veneziale (centrosinistra) con il 13,18 % di preferenze. Si è fermato allo 0,9% Agostino Di Giacomo (Casapound). Amarezza tra i 5 Stelle che hanno sperato fino all'ultimo: "i dati non sono ancora definitivi - ha affermato Mino Bottiglieri consigliere comunale - Sembrerebbe che il centrodestra sia in vantaggio anche sensibilmente. Purtroppo perdiamo tantissimo nei piccoli comuni dell'entroterra, dove il voto di scambio evidentemente ancora la fa da padrone e anche in maniera pesante. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo schierato persone con il casellario giudiziale completamente pulito, ma è stata una lotta impari". Bottiglieri ha anche puntato il dito contro gli organi di informazione: "I media hanno contribuito in maniera negativa", ha aggiunto.