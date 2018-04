Greco (M5S): "I molisani avranno un'opposizione credibile"

Agnone - "Mi sento come la testa di ariete di un gruppo che andrà a difendere i cittadini molisani dai banchi dell'opposizione".

Così Andrea Greco, al microfono di Teleregione, ha commentato l'esito del voto, quando ormai la vittoria di Toma era già certa.

"Abbiamo triplicato la nostra presenza in Consiglio. I cittadini molisano avranno un'opposizione credibile, avranno I cinque consiglieri di minoranza pronti a difendere i loro diritti".

Greco si è detto soddisfatto per l'esito di queste consultazioni: "non abbiamo rammarico, abbiamo dato il 100%. È stato il risultato migliore, mai totalizzato durante le elezioni regionali. Un risultato storico con quasi il 40%".

Greco ha poi aggiunto: "Mi dispiace solo per i cittadini molisani - ha detto - non c'è una speranza per questa terra, perché al Governo ci torneranno coloro che questa Regione hanno contribuito a distruggerla". Una sfida non facile quella affrontata dal M5 Stelle, una sorta di Davide contro il gigante Golia. "Eravamo venti persone contro 180 candidati, per di più capeggiati da Aldo Patriciello. Le grandi città ci hanno premiato, e così anche la mia città, qui è stato è un plebiscito". Di questa impegnativa campagna elettorale Greco ricorderà: "l'entusiasmo travolgente delle persone, il risultato ottenuto ad Agnone" , un risultato che gli ha fatto" battere forte il cuore", e quello che lo ha premiato in basso Molise "è a loro che dedico - ha concluso - la nostra campagna elettorale".