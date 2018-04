Il risultato finale delle elezioni regionali in Molise

TOMA DONATO (CANDIDATO PRESIDENTE) 73.229 (43,46%) FORZA ITALIA 13.627 (9,38%) ORGOGLIO MOLISE 12.122 (8,34%) LEGA SALVINI MOLISE 11.956 (8,23%) POPOLARI PER L'ITALIA 10.351 (7,12%) UNIONE DI CENTRO 7.429 (5,11%) FRATELLI D'ITALIA 6.461 (4,45%) IORIO PER IL MOLISE 5.204 (3,58%) MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ 3.924 (2,70%) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 603 (0,41%)

GRECO ANDREA (CANDIDATO PRESIDENTE) 64.875 (38,50%) MOVIMENTO CINQUE STELLE 45.886 (31,57%)

VENEZIALE CARLO (CANDIDATO PRESIDENTE) 28.818 (17,10%) PARTITO DEMOCRATICO 13.122 (9,03%) LIBERI UGUALI PER IL MOLISE 4.784 (3,29%) MOLISE 2.03.459 (2,38%) UNIONE PER IL MOLISE 3.233 (2,22%) IL MOLISE DI TUTTI 2.716 (1,87%)

DI GIACOMO AGOSTINO (CANDIDATO PRESIDENTE) 707 (0,42%) CASAPOUND ITALIA 477 (0,33%)