Patrizia Manzo prima eletta e nei 5S in 19 oltre i mille voti, Facciolla numero uno tra gli uomini

TERMOLI. Prime curiosità sui più votati. Due precisazioni d'obbligo. Per la prima volta il collegio è stato unico e quindi i candidati potevano ambire a raccogliere preferenze in ciascuno dei 136 Comuni del Molise alle elezioni regionali del 22 aprile. L'altra è relativa alla duplice opzione di genere, con preferenze a un maschio e a una donna, ticket che in alcuni casa ha funzionato altre meno.

Prima eletta in assoluto Patrizia Manzo, uscente del Movimento 5 Stelle, che ha sfiorato le 7mila preferenze; damigello d'onore e primo degli uomini Vittorino Facciolla, che ha superato i 4mila voti e il consenso ottenuto nel 2013.

Delle liste in corsa, ben 14 hanno avuto uno o più candidati con mille preferenze personali. Clamoroso nel Movimento 5 Stelle, 19 candidati su 20 hanno superato la barriera a tre zeri.