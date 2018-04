Termoli elegge solo Valerio Fontana, è anche l'unico candidato oltre i mille voti in città

TERMOLI. Illo tempore, chiacchierando con amici e addetti ai lavori, ci lasciammo andare a una previsione, commentando l’introduzione del collegio unico alle elezioni regionali. “Termoli rischia di non eleggere nemmeno un consigliere”. Beh, non ci siamo andati molto lontani, il pronostico sarebbe stato azzeccato se non fosse stato eletto Valerio Santoro tra i grillini, non annoverando Patrizia Manzo e Aida Romagnuolo in quota al territorio, ma come espressione più generale del Basso Molise, avendo origini diverse. Il candidato del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana è stato anche l’unico ad avere oltre mille preferenze in città, con 1.158 suffragi.

Hanno pareggiato, invece, chissà se davvero in ticket oppure per caso fortuito, Maria Chimisso e Vittorino Facciolla, con 428 voti a testa.

Vediamo i più votati delle altre liste

FONTANA VALERIO 1.158 M5s

MANZO PATRIZIA 841 M5s

CARUSO PIERLUIGI 806 M5s

CHIMISSO MARIA 428 Pd

FACCIOLLA VITTORINO 428 Pd

ROMAGNUOLO AIDA 258 Lega

COLACI RITA LISIA 517 Forza Italia

FERRAZZANO VINCENZO 686 Unione per il Molise

FARESE CATIA 200 Popolari per l'Italia

ANTONACCI LEO 164 Popolari per l'Italia

NIRO VINCENZO 128 Popolari per l'Italia

PADUANO LUCIANO FIORAVANTE 159 Fratelli d'Italia

ROMANAZZI RUGGIERO 154 Fratelli d'Italia

QUICI GIOVANNI 117 Udc

TRAVAGLINI NICOLA 114 Udc

PARENTE PATRIZIA 77 Orgoglio Molise

DI FRANCIA SALVATORE 244 Molise di tutti

VITAGLIANO GIANFRANCO 113 Iorio per il Molise

MORESE MICHELE 72 Il Popolo della famiglia

FRASCATORE ESMERALDA 47 Movimento nazionale per la Sovranità

SALVATORE ALESSANDRA 43 Molise 2.0

DI GREGORIO FRANCESCO CasaPound