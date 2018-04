Sbrocca: scellerato cambiare candidato in corsa, ma a Termoli il centrosinistra ha retto

TERMOLI. «Il risultato delle elezioni rappresenta una sconfitta per il centrosinistra molisano. Una sconfitta che non può e non deve essere attribuita al candidato Carlo Veneziale, quanto piuttosto alla scelta scellerata di cambiare il candidato in corsa, per poi sceglierlo definitivamente a pochi giorni dalla scadenza della presentazione delle liste».

Con queste parole il sindaco Angelo Sbrocca inizia l’analisi del voto sulla città di Termoli e in generale sulle regionali in Molise.

«Anche per quanto riguarda la nostra città la sconfitta è inequivocabile però, non si può non rilevare il miglior risultato del centrosinistra tra le città più grandi della regione (Isernia, Campobasso, Venafro) con il raggiungimento del 20%. Analoga considerazione si può fare per il principale partito della coalizione del centrosinistra, il Pd, che a Termoli ha raggiunto l'unico risultato a doppia cifra tra le grandi città molisane.

Così come buoni sono stati i risultati degli amministratori comunali candidati: l'assessore Vincenzo Ferrazzano che ha ottenuto il migliore risultato tra tutti i candidati di Termoli (fatta eccezione per quelli del Movimento 5 Stelle), il vicesindaco Maria Chimisso la quarta a livello regionale nella lista Pd, il consigliere Salvatore di Francia il migliore della sua lista dopo l'assessore uscente Pierpaolo Nagni.

Questo non basta a cancellare quella che è una palese sconfitta ma induce una doverosa riflessione all'interno del centro sinistra e del Pd che resta pur sempre partito di governo e che dovrà tornare alla guida della nostra regione.

Intanto auguro al nuovo presidente Donato Toma di guidare al meglio il Molise tenendo nellagiusta considerazione la città di Termoli che è la seconda per grandezza e popolazione e la prima in quanto a economia».