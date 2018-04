TERMOLI. Dopo aver reso in cronaca la posizione degli organizzatori, parola anche alla delegazione termolese che ha preso parte alla protesta di Sulmona, sabato scorso «Una manifestazione enorme e riuscitissima, di risalto nazionale, quella di ieri pomeriggio a Sulmona. L'Abruzzo dei beni comuni(e con lui tutta l’Italia) è tornato in piazza, attraversando il centro storico di Sulmona:più di diecimila persone - 12mila secondo gli organizzatori - hanno manifestato per dire No alla centrale a compressione del gas che Snam vorrebbe costruire a Case Pente, e a tutto il lunghissimo metanodotto che, da Brindisi a Minerbio, taglierebbe l'Italia per oltre 700 km, violentando gli Appennini, tagliando Parchi nazionali e zone di pregio naturale e seguendo la linea rossa del rischio sismico estremo che attraversa la dorsale montuosa del nostro paese.

400 adesioni tra comuni, regioni, associazioni, forze sindacali e politiche; 60 sindaci con la fascia tricolore in marcia dietro i loro gonfaloni; tutte le scuole cittadine, tutte le grandi associazioni ambientaliste; il vescovo, parroci e suore, gli scout dell’Agesci; centinaia di nutrite rappresentanze dei movimenti civici di tutto il paese (tra cui un folto gruppo di molisani, da Termoli e Guglionesi; e soprattutto centinaia di cittadini, dai bimbi in carrozzina agli anziani. E negozi e balconi tappezzati di bandiere e manifesti No Hub del Gas. Questi i numeri e la realtà del pomeriggio di ieri: uno straordinario spettacolo di allegria e pacifica determinazione, che i tamburi e i gruppi musicali scandivano a ritmo di tarantella; un paese intero in cammino per i suoi beni comuni, come a Lanciano pochi anni fa contro Ombrina. E gli slogan ripetevano all’infinito: Non Abbiamo Paura, Da Val di Susa al Meridione un solo grido, ribellione!, Se la centrale fa bene al territorio dovete costruirla a Montecitorio.

Il grido che ha accomunato tutti i mondi presenti in piazza è stato il NO alle fonti fossili, che sono il passato, un passato che non possiamo più permetterci, e il SI’ alle rinnovabili, che già ora producono più del 30% dell’energia che consumiamo in Italia. E quindi il NO ai profitti dei grandi potentati economici, che considerano i territori merce da vendere, e i cittadini formiche da schiacciare e il SI’ al diritto di scegliere. Nel nome del diritto all’autodeterminazione, ieri dal Salento alla Lombardia è stato scandito un avviso di sfratto a chi decide senza consultare la popolazione, e vuole far atterrare un’opera mostruosa, inutile e pericolosa in zone dal delicatissimo equilibrio idrogeologico, martoriate da frane e terremoti, già messe in ginocchio dalla crisi economica e private di infrastrutture e servizi da una politica di distruzione di scuola, sanità e giustizia.

Per dirla con le parole di Augusto De Sanctis, uno degli organizzatori della manifestazione: "Noi dobbiamo rimettere mano al territorio per risanarlo, per mettere a posto scuole e ospedali, dobbiamo puntare sulle rinnovabili, sulle tecnologie verdi. Tutto il mondo della mobilità sta andando verso le auto elettriche, non si può continuare a ingabbiare questo Paese, il Paese del sole, delle bellezze naturali e dei beni culturali, nelle energie fossili per i prossimi decenni. Quest'opera, peraltro, non serve nemmeno a rifornire di gas gli italiani ma per portarlo in Nord Europa. Una beffa che pagheremo nelle nostre bollette".

Ancora una volta gli attivisti abruzzesi sono riusciti a costruire una larghissima ed efficiente rete di resistenza, alla quale il Molise sta partecipando attivamente, attraverso il Coordinamento Trivelle Zero e il gruppo No Hub recentemente nato a Guglionesi; e questa manifestazione assume un significato particolare a tre giorni dal 25 aprile, che quest’anno a Termoli sarà celebrato in piazza proprio in nome delle nuove forme di resistenza contro la prepotenza del potere:nel nome della pace, del lavoro e dei beni comuni. Quel nome che è risuonato forte e chiaro ieri a Sulmona, con la voce di 12.000 persone».