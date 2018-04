Greco suona la carica: “La nostra sarà un’opposizione intransigente”

CAMPOBASSO. Continuare il lavoro fatto sin qui, difendendo le istanze dei cittadini e portandole in Consiglio regionale: questa, adesso, la mission del MoVimento 5 Stelle. Pur non riuscendo a conseguire la vittoria assoluta, i grillini hanno visto triplicare la propria quota di rappresentanza a Palazzo D’Aimmo.

Ad analizzare il risultato delle urne, con uno sguardo sulle prospettive future, ci ha pensato proprio Andrea Greco:

“Un ringraziamento speciale va a chi da sette anni crede in questa rivoluzione gentile. È un dato storico quello del 38,5%, che non s era mai raggiunto a livello regionale - ha spiegato il portacolori pentastellato - L’armata del dissenso ha cercato di falsare questo risultato, ma in realtà Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, insieme, hanno conseguito appena il 22%. Certo, le nove liste a supporto vanno a monopolizzare i piccoli comuni, dove sono stati candidati i sindaci, ma noi dobbiamo ripartire da questo risultato straordinario”.

Il risultato delle urne, pur non consegnando la presidenza della Regione, permetterà ai grillini di triplicare la quota di consiglieri a Palazzo D’Aimmo:

“Faremo un’opposizione costruttiva, non dimenticheremo il mondo che abbiamo incontrati prima delle elezioni - ha promesso Greco - Noi saremo portatori delle istanze del territorio e delle associazioni, per tutelare queste categorie. Saremo una presenza forte e ingombrante, avverseremo tutto ciò che andrà contro il bene della collettività”.

Poi, sui prossimi obiettivi: “Non vogliamo perdere tempo, ma insediarci subito per cominciare a lavorare alle priorità che reclamano interventi celeri: tra queste c’è la Sanità. Ma continueremo anche a lavorare sul territorio per preparare le ‘battaglie campali’ relative alle amministrative di Campobasso e Termoli. Quanto si primi interventi che faremo, uno di questi riguarderà la situazione di Michele Iorio, che con ogni probabilità andrà incontro alla sospensiva per ragioni giudiziarie. Nonostante tutto, però, stando all’attuale regolamento percepirebbe comunque il 50% dell’immunità. Il primo provvedimento che faremo sarà quello di chiedere alla politica un segnale di onestà, in questo senso, per eliminare questa possibilità”.

Poi, l’ex candidato governatore ha analizzato il voto di domenica scorsa ed i suoi risvolti:

“È un risultato straordinario anche in termini numerici: ognuno di noi è andato oltre le mille preferenze, Patrizia Manzo con 7mila preferenze ha addirittura toccato un tetto impensabile. Ci stupiscono - ha commentato l’esponente del MoVimento- i dati di alcuni piccoli paesi: abbiamo perso lì diversi voti. Non mi sento di recriminare, i ragazzi sono stati fantastici. Per scelta noi non abbiamo candidato nessuno che abbia ruoli amministrativi e certamente la preferenza di genere ha reso il voto molto controllabile nelle piccole comunità. Il voto , invece, deve essere libero e non si dovrebbero usare gli strumenti democratici in modo improprio”.

La campagna elettorale è stata inoltre “condita” da invettive a carattere personale contro alcuni esponenti del Movimento:

“Una vera campagna del fango contro di me e il candidato Nola - ha detto Greco - che è poi risultato il più votato nel venafrano, proprio a casa di Aldo Patriciello. Colgo l’occasione di oggi per annunciare che abbiamo intrapreso azioni giudiziarie specifiche contro chi ha diffuso notizie false nelle scorse settimane, calunniando un’intera squadra”.

All’appuntamento con i giornalisti ha partecipato anche Patrizia Manzo:

“Veniamo da una campagna elettorale importante e impegnativa -ha spiegato il consigliere regionale M5S - Non è stato facile, Andrea è andato avanti con determinazione ed è stato un esempio per tutti. Siamo il gruppo politico più votato in Molise e siamo riusciti a triplicare la presenza in Consiglio: ora faremo un’opposizione dura. C’è molto da fare e continueremo a lavorare sulle nostre proposte, battendoci sui temi di sempre e su alcune priorità, come la rendicontazione sui fondi per la ricostruzione, il registro tumori e la Sanità”

Stessa linea per il neo-eletto Fabio de Chirico: “Ringrazio gli attivisti per il sostegno offerto in campagna elettorale. Siamo migliorati quantitativamente e qualitativamente. Ora, un’opposizione costruttiva, ma anche intransigente se non saranno tutelati gli interessi dei cittadini. Abbiamo entusiasmo e siamo pronti a entrare in Consiglio per lavorare”.

Altro grillino pronto a sbarcare in via IV Novembre è Angelo Primiani:

”Oggi per noi è un punto di partenza. Al di là dei voti, abbiamo ricevuto tanto affetto ed è da questo affetto che dobbiamo ripartire. Faremo un’opposizione dura, ma allo stesso tempo aperta al dialogo e collaborativa sulle buone proposte. Ringraziamo i cittadini e ora torneremo a lavorare sul territorio”.