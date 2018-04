Toma: “La musica è cambiata”

CAMPOBASSO. Il centrodestra vince e convince. Il neo Governatore Donato Toma non vede l’ora di mettersi a lavoro e, aspettando l’insediamento, è già all’opera con il suo staff. “La musica è cambiata – ha detto al suo primo incontro con i media da presidente – il Molise avrà la stessa dignità delle altre regioni e anche a livello internazionale farà sentire la sua voce”.

Toma ha intenzione di utilizzare i fondi europei per il rilancio della regione che parte innanzitutto dalle infrastrutture. “Subito l’accelerazione dei pagamenti alle imprese e lo snellimento della burocrazia – ha precisato- sul medio lungo periodo, invece, lavoro, sanità turismo, cultura ma in primis starò dalla parte degli ultimi, dei meno fortunati, di chi non sa come sbarcare il lunario”.

Incalzato sulla formazione dell’Esecutivo il presidente ha precisato che la Giunta sarà prevalentemente composta da consiglieri eletti. “Vorrei condividere la scelta degli assessori con i partiti, non nascondo che preferirei persone con esperienza ma non escludo la possibilità di puntare su forze nuove e giovani”.

Tra i temi trattati anche la questione delle opere già avviate come la metropolitana leggera. “Dovrò valutare i vari progetti evitando di disperdere risorse già utilizzate”. Tra gli obiettivi anche una strada a scorrimento veloce e a quattro corsie e il dragaggio del porto di Termoli. “Non è possibile che non possano attraccare le navi da turismo. “. Prima di iniziare Toma ha ringraziato tutti,i partiti, gli elettori e anche gli avversari. “Sarò il presidente di tutti anche di quelli che non sono andati a votare, non avrò la mania degli annunci – ha concluso - ma convocherò i giornalisti solo a cose fatte e anche quando verrò criticato sarò sempre un difensore della libertà di stampa".