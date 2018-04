«Termoli chiede una nuova alba, il 2019 anno del rinnovamento»

TERMOLI. Se persino sul palco che ospitava venerdì scorso Alessandro Di Battista il candidato Governatore Andrea Greco aveva dipinto Nick Di Michele come suo mito politico, capiamo bene il peso specifico che ha nel Movimento 5 Stelle del Molise il portavoce in Consiglio comunale a Termoli.

Ha coordinato l’attività in tutto il Basso Molise sia alle elezioni politiche che alle elezioni regionali e fino a ieri mattina confidava nel colpaccio, col solito entusiasmo nutrito da olio di gomito, anche perché certo non può rammaricarsi dell’enorme consenso veicolato sul territorio. Nel Basso Molise il M5S avrebbe vinto a mani basse.

«Il M5s Molise supera il 38%, una lista 20 candidati, 20 leoni che si sono battuti fino alla fine, hanno conquistato metro dopo metro, ma la parte avversa forte di un esercito di 180 candidati, invadendo tutti i piccoli comuni è riuscita a prevalere. Una lista contro 9, il cuore contro la vecchia e logora politica. In Consiglio regionale siederanno i matusa della nomenclatura regionale, gente " perbene" che ha distrutto questa regione, ma " tant'è " inchiniamoci alla forza della democrazia accettando il risultato delle urne. Confidiamo in un loro cambiamento, in una loro nuova predisposizione verso i cittadini.

Termoli 7.980 volte ha chiesto il cambiamento, un 49% che grida vendetta, una percentuale bulgara che chiede rinnovamento, che auspica una nuova alba. Noi siamo fieri di tutto ciò che abbiamo fatto che facciamo e che faremo, perché una sola cosa ci guida e ci spinge, la volontà di fare del bene alla comunità e ai cittadini. Potevamo fare di meglio? Forse, probabilmente, anzi, sicuramente ci sono stati degli errori, ne faremo tesoro, ma non possiamo rimproverarci di voler bene alla gente. Il Movimento 5 Stelle non arretrerà di un metro anzi è già pronto per le nuove battaglie. Nel 2019 vorremmo tutti al nostro fianco, perché non può essere sconfitto chi non smette mai di combattere».