La stoccata a 5 stelle, Antonio Federico: ora mettere in sicurezza la diga del Liscione

CAMPOBASSO. "La scossa di terremoto di questa mattina con epicentro tra Acquaviva Collecroce e Guardialfiera ripropone un tema dirimente: la messa in sicurezza della diga di Liscione". Così all'Ansa il neo deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, consigliere regionale grillino fino al 4 marzo scorso, autore negli anni passati di indagini e interrogazioni sulla delicata situazione della diga di Liscione a Guardialfiera. "L'anno scorso in Regione abbiamo posto il tema della mancanza di collaudo della diga, a quasi cinquant'anni dalla sua realizzazione, che oltre a preoccupare ogni qualvolta accadono eventi sismici come quelli di oggi - conclude Federico - lascia letteralmente a bocca asciutta gli abitanti del basso Molise durante l'estate perché l'acqua che può contenere l'invaso è sempre inferiore al livello necessario".