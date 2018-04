Dialogo M5S-Pd, Federico: “Svolta verso la Terza Repubblica”

CAMPOBASSO. Eletto alla Camera con le politiche del 4 marzo scorso, Antonio Federico commenta così le trattative tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico per giungere alla formazione di un nuovo esecutivo:

“In una prima fase si è provato a dialogare con la Lega di Salvini, ponendo però un veto sulla presenza inaccettabile di Berlusconi al tavolo. Dopo settimane di attesa, al momento Salvini non ha scelto il bene del Paese ma quello del suo partito. Ed allora è partita- scrive Federico dal suo profilo Facebook- una nuova interlocuzione, questa volta con il Partito Democratico che sta rispondendo in maniera positiva”.

“Il tre maggio prossimo - continua il deputato molisano - il PD si riunirà in Direttivo per decidere se sedersi al tavolo con il MoVimento dove lo attendiamo per discutere di temi, non di poltrone, e sottoscrivere il ‘contratto alla tedesca’. Una vera novità per la nostra democrazia che ci proietta dritti nella Terza Repubblica”.

“La soluzione immaginata da Di Maio - aggiunge Federico - si ispira al modello tedesco che prevede un vero e proprio contratto tra le parti, con punti programmatici, provvedimenti, tempi e coperture, precisando metodi e strumenti per realizzarli. Una volta che i contenuti del contratto verranno definiti tra le parti questo verrà preliminarmente sottoposto per una condivisione con la base degli iscritti al MoVimento cinque stelle su Rousseau. Se tutto questo non dovesse portare a nulla, l'alternativa per noi non sarebbe che chiedere il ritorno al voto. Questa la sintesi dell'assemblea congiunta di ieri sera”.

“Questa - conclude l’esponente pentastellato- è una novità straordinaria per il nostro Paese, come è straordinaria la situazione che viviamo. Se dovessimo tornare anticipatamente al voto dobbiamo poterlo fare con la consapevolezza di aver provato tutto per realizzare il bene dei cittadini, giammai solo quello del Movimento”.