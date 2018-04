Sequestro dell'area Tap, Di Michele: rallenta l'iter per l'hub gas al Sinarca, non molliamo

TERMOLI. I gruppi Facebook molisani contrari alle opere infrastrutturali energetiche e per convogliare idrocarburi come il gas hanno stappato spumante stamani. Un ricorso del Movimento 5 Stelle alla Procura di Lecce ha portato al sequestro preventivo dell'area già presidiata all'apertura dei cantieri del Tap. Non solo la questione annosa degli ulivi da espiantare, ma anche la richiesta di analisi del sito per scongiurare che sia inquinato. Per questo i Carabinieri del Noe hanno sigillato l'area.

A Termolionline il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele ha commentato così questa svolta clamorosa.

«Una gran bella notizia arriva dalla terra di Puglia. Il Movimento 5 Stelle con un esposto alla Procura riesce a bloccare una dei gasdotti più impattanti sul territorio italiano. La gratitudine va ai cittadini di quella terra che si sono battuti fino allo spasimo. L'opera avrebbe attraversato buona parte dello stivale con i danni conseguenti. Anche Termoli sarebbe stata interessata con il più famoso deposito sotto al Sinarca, un bombolone naturale pericoloso e distruttivo. Ora non bisogna mollare, questa condotta dovrà definitivamente essere cancellata dai mega progetti».