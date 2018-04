Dibattito dem, Pino Libertucci: si faccia da parte chi ha distrutto il partito

CAMPOBASSO. La nota con cui la presidente dell'assemblea dem Laura Venittelli ha annunciato che a breve tornerà a riunirsi l'assemblea regionale, occasione quasi da campane a festa, il dirigente e componente Pino Libertucci dice la sua.

«Accolgo con soddisfazione la convocazione dell’assemblea regionale del Pd per l’analisi del voto e l’avvio della fase congressuale.

Ci sono delle persone che amano essere ricordate per quello di buono hanno fatto, delle persone che capiscono quando e’ il momento di cambiare ruolo e delle persone che probabilmente vorranno passare alla storia per aver distrutto e far morire definitivamente un partito di grandi tradizioni come il Partito Democratico.

Dopo aver consegnato la Regione al centrodestra, portato il partito all’8% ancora la cosiddetta “squadra” ambisce ad avere un ruolo nella vita politica di questa regione e del Partito Democratico.

Sarebbe dignitoso che questa “squadra” si facesse da parte e che sapesse ricoprire il ruolo di iscritti leali e fedeli come noi abbiamo fatto in questi anni, non rinunciando al dibattito politico ma sapendo rimanere nel ruolo di opposizione a cui il precedente congresso ci aveva relegato.

La fase congressuale dovrà segnare una discontinuità netta con il passato. I membri della segreteria e gli attori della disfatta dovranno lasciare il campo a uomini e donne di questo partito che hanno voglia, passione e capacità per far rinascere il partito ed il centrosinistra»