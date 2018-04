Federico e Di Marzio in Prefettura per la Carrese... e Facciolla polemizza

CAMPOBASSO. Anche la delegazione parlamentare del Movimento 5 Stelle, rappresentata dal deputato Antonio Federico e dal senatore Luigi Di Marzio, hanno puntato sull’ultima chance di far disputare la Carrese domani pomeriggio e Federico asserisce e sprona: «Convocare la commissione comunale anche per lunedì mattina». «Sabato mattina presto io e Luigi Di Marzio, in rappresentanza della delegazione parlamentare del MoVimento cinque stelle, abbiamo incontrato il Vice Prefetto Vicario Pigliacelli per parlare della ordinanza di divieto della Carrese di San Martino in Pensilis. Siamo inoltre in costante contatto con il sindaco Caravatta – ha spiegato Federico - dopo i noti fatti di Torino dell'anno scorso le misure di salvaguardia dell'incolumità delle persone durante manifestazioni pubbliche sono diventate molto più stringenti e per certi versi anche incompatibili con la realizzazione di un evento come quello della corsa dei carri.

Tuttavia una commissione comunale, presieduta dal sindaco di San Martino, ha l'obbligo di esprimere un parere sulle prescrizioni da essa indicate per ottenere livelli accettabili di sicurezza, così come prescritto dalla legge. Mancando tale parere la Prefettura ha però ordinato il divieto della manifestazione. L'amministrazione comunale ha inteso impugnare dinanzi al Tar il provvedimento prefettizio. Indipendentemente dalla pronuncia del tribunale amministrativo, l'indicazione dataci è quella di provvedere a convocare la commissione comunale anche per lunedì mattina al fine di ottenere un parere favorevole da comunicare alla commissione provinciale per la sicurezza, presso la Prefettura di Campobasso.

A quel punto se le valutazioni saranno positive non ci sarà motivo per non procedere allo svolgimento della manifestazione». Ma non è stato di questo avviso il consigliere regionale e ancora vicepresidente della Giunta regionale, Vittorino Facciolla. «Il post del buon onorevole Antonio Federico dimostra quanto lui non conosca affatto la Carrese, quanto ne sia distante e quanto, oggi, sia giustificabile il suo voto di astensione alla legge regionale di tutela della stessa. Il buon Federico avrebbe dovuto chiedere al prefetto l'immediata revoca della sua ordinanza perché lesiva dei diritti di un intero popolo. Avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'ordinanza del prefetto perché sottrarre, illegittimamente, al nostro sindaco il potere di autorizzare la Carrese. Avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'ordinanza del sindaco perché paragonare i fatti di Torino o evocare la morte dello spettatore a Chieuti non fa onore ad una comunità che sulla sicurezza degli uomini e degli animali, nella carrese, ha speso le migliori energie. Le lavate di faccia, proprio no. Noi andiamo avanti».