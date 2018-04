ISOLE TREMITI. Si vota in Friuli Venezia Giulia oggi e il centrodestra è nettamente favorito col suo candidato Massimiliano Fedriga per raccogliere l’eredità della dem Debora Serracchiani. Tuttavia, il leader della coalizione e della Lega, Matteo Salvini, si è dedicato a una giornata di trastullo vacanziero, pensate un po’, alle Isole Tremiti, dove ormai è quasi di casa.

Due i ganci formidabili attraverso cui siamo in grado di proporre estratti video e foto della sua presenza diomedea, grazie alla nostra lettrice Angela Citterio che ci ha fornito i dettagli e le foto, e all’amica Lucia Urbano, con due frame video.

Ecco l'On. Salvini in completo relax assieme alla sua compagna Elisa Isoardi, alle Diomedee, dopo essere partito da Lesina con un amico.

Dopo la venuta del Ministro dei Beni culturali Dario Franceschini nei giorni scorsi (in mezzo Piero Pelù e Uccio De Santis) adesso è toccato a Salvini, che i bene informati dicono sia davvero rimasto incantato dalle Diomedee. Tutti questi arrivi di importanti politici nazionali non possono che far bene all'arcipelago per cercare di dare lustro e rilancio ad un vero autentico paradiso naturale italiano in grado di poter smuovere l'interesse turistico.

I progetti importanti da qualsiasi parte politica arrivino se sono concreti e positivi ben vengano sempre. Salvini è un assiduo frequentatore delle isole grazie anche a questo amico che conosce molto bene un tremitese doc, Arturo Santoro. Tra un piatto e l'altro si è parlato anche di attualità politica: da parte dei tremitesi, Salvini ha avuto un ottimo riscontro lo scorso 4 marzo.

Ma oggi la priorità, in attesa dei risultati elettorali in Friuli dopo quelli ottimi ottenuti in Molise, è di godersi un po’ di sole in completo relax vacanziero. L'Onorevole insieme alla sua compagna non si è sottratto alle richieste di foto e selfie, come del resto aveva fatto nella sua venuta a Termoli e nel Molise.

Dopo il pranzo ristoratore, è ripartito per Lesina assieme al gruppo di amici con cui era arrivato in mattinata. Ha posato con l'equipaggio dell'Isola di Capraia al ristorante e con altri personaggi tremitesi. Ringraziamo nuovamente, per le notizie e per il materiale fornitoci, la nostra simpatica amica di Termolionline, Angela Citterio, e Lucia Urbano.

Simpaticissimi sia il saluto personale rivolto alla nostra testata, che l'illustrazione del suo pranzo.