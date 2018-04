Lega primo partito del centrodestra a Termoli, Monti ringrazia gli elettori in via Adriatica

TERMOLI. Banchetto di ringraziamento del dirigente comunale della Lega, Anacleto Monti, in via Adriatica. L’esponente salviniano ha voluto sottolineare con questo gesto la fiducia accordata dalla popolazione termolese e dal suo elettorato al partito di cui è leader Matteo Salvini, che a Termoli è stato il più votato del centrodestra, un risultato di assoluto prestigio. «Grazie a tutti per la bellissima impresa che abbiamo compiuto, con tenacia e impegno che vengono da lontano hanno fatto sì che i cittadini, pian piano, si avvicinassero alla Lega, un movimento che sta crescendo in modo esponenziale. Le nostre campagne elettorali cominciano il giorno dopo le elezioni. Ci stiamo preparando per le prossime amministrative, siamo l'unico movimento che ha contrastato e contrasta i 5 Stelle. Ormai questo movimento è una realtà, possiamo risolvere alcuni problemi che affliggono il Molise e soprattutto Termoli».