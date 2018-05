Leva sconfina sulla Carrese e Facciolla lo ricaccia a Fornelli, duello rusticano Facebook

SAN MARTINO IN PENSILIS. Che i rapporti tra loro non fossero idilliaci era notorio, anche se hanno tentato di seppellire l’ascia di guerra alle ultime elezioni regionali, in virtù del formale accordo a sostegno di Carlo Veneziale.

Danilo Leva conosce le tradizioni sammartinesi, in quel luogo si è sposato. Ma non è considerato componente di quella comunità e a ribadirglielo è stato Vittorino Facciolla, a brutto muso, in un vero e proprio duello rusticano social. Il tema? La Carrese, ovviamente.

«Osservo da spettatore ciò che è accaduto a San Martino in Pensilis con la Carrese ed alcuni dubbi mi sorgono spontanei. Innanzitutto non riesco a capire perché qualcuno urli al colpo di stato da parte del prefetto. Rivendicare il diritto di una intera comunità a vivere le proprie tradizioni e la propria identità non significa fare carta straccia delle normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico che sottendono questo tipo di manifestazioni . Il prefetto ha fatto il proprio mestiere altri invece no. San Martino non è una contea e non ci sono sceriffi che impongono regole a proprio piacimento. Si poteva mettere in sicurezza il percorso e tenere tranquillamente la manifestazione. Mettere in sicurezza il percorso significa investimenti .Regione ed enti locali facciano la propria parte soprattutto sul piano economico per tutelare la tradizione e garantire lo svolgimento della corsa nei prossimi anni. È mortificante ogni volta assistere ad uno stillicidio preannunciato e scaricare il giorno della corsa, magari dopo un intero anno di superficialità, le responsabilità sulla prefettura o addirittura sulle forze dell'ordine. Non ci può essere incompatibilità tra sicurezza e identità culturale. Spetta alle istituzioni il compito di trovare il giusto punto di equilibrio. Perché se nella vita ci vogliono coraggio e competenza é anche vero che ogni tanto un po' di serietà pure non guasta».

Gli replica in modo lapidario Facciolla, «Va a fare speculazioni a Fornelli». E qui si innesta un dialogo a più voci, c’è che dice che lui non può speculare a Fornelli e Facciolla rincara la dose: «Già conta zero».

Inevitabile la reazione dell’ex deputato, «Ah beh tu e quell'altro che commenta invece siete formidabili. Ieri hai fatto scendere i carri alla partenza sapendo che non sarebbe mai arrivata la revoca dell'ordinanza da parte del prefetto. Sii serio. Lascia perdere le iperboli che non servono».

Qui gli animi si acerbano e Facciolla lo rimbrotta, «Tu non sai mai un cazzo ma parli, continua pure cosi».

Prosegue Leva: «Guarda che so leggere e scrivere come te. Magari le palle le racconti agli altri ma a me non puoi».

Il vicepresidente della giunta regionale uscente si dice sorpreso, «Io racconto palle? Quando parli di me conta sino a 100».

E così Danilo non gli lascia l’ultima parola, «Vittorio guarda che leggo bene quanto te. Siete stati superficiali soprattutto nella giornata di ieri. Non prendertela con il prefetto».

In mezzo altri commenti, che tralasciamo e altre imbeccate che sfociano anche nel personale e nella resa dei conti politica.