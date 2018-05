Lavoro, M5S: “In Consiglio regionale per le piccole e medie imprese”

CAMPOBASSO. Il tema occupazionale rappresenta per il Movimento 5 Stelle uno dei settori che richiede maggior attenzione da parte dell’azione governativa.

Andrea Greco, ormai ex candidato governatore per i pentastellati, promette di battersi in Consiglio regionale proprio per migliorare gli aspetti legati alla problematica in questione, con un particolare riferimento alla situazione della piccola e media impresa:

«Alcuni soggetti politici che hanno accupato le istituzioni e strumentalizzato gli ideali della "sinistra" - scrive Greco su Facebook- hanno precarizzato il lavoro e distrutto l'articolo 18. Mentre la destra ha creato equitalia e ha strozzato gli imprenditori, tradendo l'ideale liberale. Ci aspettano 5 anni in Consiglio regionale - conclude il grillino - e noi lavoreremo con orgoglio e serietà, portando avanti con forza le nostre proposte su piccole e medie imprese, lavoro e formazione».