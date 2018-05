Greco, affondo su Pd e Salvini: «Lasciano il Paese in un pantano istituzionale»

CAMPOBASSO. Le complesse trattative per la formazione del governo nazionale hanno mostrato quanto difficile sia il raggiungimento di un accodo tra le parti in causa. Sulla tematica è intervenuto l’ex candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Molise, Andrea Greco:

“Alla fine Salvini e tutto il sistema partitocratico dimostrano di avere a cuore una sola cosa: lasciare il Paese in un pantano politico istituzionale - ha scritto su Facebook- Il Pd è ostaggio di Renzi e la Lega lo è di Berlusconi. Questa è la realtà dei fatti. Il Movimento 5 stelle ha dimostrato la grande maturità di voler mettere al centro gli interessi collettivi e ha proposto un contratto di governo fondato sui temi, sulle soluzioni ai problemi degli italiani, aprendo al dialogo con gli altri partiti”.

“Questa legge elettorale - continua Greco - non l'ha voluta il M5S e non l'ha votata il M5S. Tutti gli altri partiti, sì. Hanno trascinato l'Italia in un pantano metapolitico fangoso, e oggi vogliono far credere al mondo che la colpa è di Luigi Di Maio. Costoro sono l'incarnazione dell'esercizio dispotico del potere a danno del Paese, e nulla è più deleterio di questi personaggi per il futuro delle nostre generazioni”.