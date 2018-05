Verso il 2 giugno: il termolese Luigi De Gregorio scrive al Capo dello Stato

TERMOLI. Termolese, trapiantato a Milano, ma non dimentica le sue radici e l’identità territoriale.

Parliamo del signor Luigi De Gregorio, che abbiamo conosciuto nel suo cliccatissimo post sul Molise, che ha fatto pubblicare a Termolionline e al Fatto quotidiano.

Come presidente di Eritalian - Energie per la Rinascita Italiana, un’associazione di capitale umano non a scopo di lucro, De Gregorio ha voluto scrivere una lettera aperta al Capo dello Stato Sergio Mattarella, a un mese circa dalla Festa della Repubblica del 2 giugno.

«Tra circa un mese ricorre la Festa della Repubblica. Che, può essere la vera fonte di ispirazione per la soluzione del problema della costituzione di un governo duraturo ed efficace. Festa che, al di là del rito, si fonda sul sentimento patriottico, il potenziale generatore della necessaria Coesione del Paese. Da questa speranza l’appello al Presidente Mattarella.

Egregio Signor Presidente della Repubblica,

l’unica arma così potente da salvare il Paese è l’Unione tra tutte le forze politiche. Senza di essa nessun obiettivo vitale per i Cittadini potrà essere raggiunto e tutti i tentativi per abbattere i tre principali nemici dell’Italia la Disoccupazione, il Debito Pubblico, la Corruzione, sarebbero destinati a fallire.

Da questa premessa nasce il mio invito perché Ella ponga la sua attenzione in modo particolare per la individuazione di una personalità che, vicino agli Italiani, abbia la capacità di coinvolgere tutte le forze politiche nella costituzione di un Governo che abbia il fine ultimo di abbattere i tre mostri suddetti. Questa alternativa del “tutti insieme” rispetto al Governo “a due”potrebbe sembrare assurda, nell’ottica dei risultati elettorali. Invece è risolutiva, se la si esamina con lo sguardo rivolto alla Tragedia del Lavoro, al Gigante del Debito Pubblico, al Male (non) Oscuro della Corruzione.

In sostanza Signor Presidente, Il Governo “a due” nascerebbe caratterizzato dalla logica dei numeri, dall’ acredine tra vincitori e vinti (quest’ultimi sempre pronti alla rivalsa ed a porre ostacoli in ogni occasione), dalla labilità degli accordi scritti e dettagliati, ma pur sempre strappabili ( Federico il Grande), da un percorso governativo congiunto, ma minato da diffidenza reciproca, invidie.

Quello “Tutti insieme” nascerebbe dal bisogno di unità per combattere e distruggere Golia (il Debito Pubblico), il Drago della Disoccupazione che divora posti di lavoro dei quali non è dato sapere quando sarà sazio, la Ruota del Male sulla quale prosperano sinergicamente la corruzione, la burocrazia e l’inefficienza.

Signor Presidente, mi permetta una metafora. Nel caso che il Paese fosse militarmente attaccato da parte di potenti nemici (e il Debito Pubblico, La Disoccupazione, la Corruzione, lo sono), il Generale dell’Esercito delle forze militari del Paese, operativo sul campo di battaglia, certamente non direbbe a coloro che detengono il 18% ed il 14% dell’elettorato No grazie per difendere il Paese di voi non abbiamo bisogno. Le utilizzerebbe, invece, servendosi delle sue capacità di coinvolgimento e di coordinamento.

Conclusione. Per la salvezza e la Rinascita del Paese, l’auspicio è che prevalga lo spirito patriottico, il vero collante di una Nazione. Solo così, l’Unione di tutte le energie e forze politiche si renderebbe possibile.

E diventerebbe normale l’agire per il Bene Comune e per un nuovo Futuro del Paese».