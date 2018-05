Federico (M5S): «Portiamo in Parlamento le istanze dei molisani»

CAMPOBASSO. Accendere i riflettori della politica nazionale su temi e criticità del territorio regionale. Antonio Federico, neo-deputato del MoVimento 5 Stelle, fa il punto della situazione sul lavoro svolto ultime settimane in Parlamento:

“Siamo riusciti anche a portare istanze del territorio direttamente in Parlamento -scrive dal proprio profilo Facebook il grillino - il tunnel di Termoli, la diga di Liscione e la frana di Civitacampomarano. Nessuno deve rimanere indietro!”

Sulle difficoltà riscontrate, a livello nazionale, nelle trattative per la formazione del nuovo governo:

“Ho la certezza che abbiamo provato tutte le strade per far partire un Governo del cambiamento, rispettando le indicazioni del Capo dello Stato, ma scontrandoci contro le solite contraddizioni dei partiti. Ho la certezza - conclude Federico - che restano fermi i nostri principi, con una maggiore consapevolezza della nostra forza. Ho la certezza che saremo pronti per affrontare qualunque situazione, anche il ritorno al voto che non ci spaventa”.