Alloggi Iacp, nuovo bando per formare la graduatoria generale a Termoli

TERMOLI. Sessanta giorni di tempo utili a presentare la domanda e sperare di risolvere una volta per tutte il proprio fabbisogno di un tetto degno di questo nome.

L’emergenza abitativa, si sa, è una delle piaghe maggiori di questa epoca socialmente critica, laddove l’aumento della forchetta tra chi ha molto e chi poco o nulla determina disparità significative, tra queste anche l’impossibilità non solo di inseguire il sogno di una casa di proprietà per il mancato accesso al credito e a un mutuo fondiario ipotecario, ma anche di poter pagare una pigione, che ormai viaggia di media a Termoli tra i 400 e i 600 euro per un appartamento che ospiti una famiglia.

Il bando è stato pubblicato oggi dal Comune di Termoli ed è finalizzato alla formazione della graduatoria generale per I'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi ad essi assimilati, ai sensi delle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, e 7 Iuglio 2006, n. 17, acquistati, realizzati e recuperati dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dagli Iacp a totale carico o con iI concorso, o con iI contributo dello Stato a della Regione a di Enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di Termoli, disponibili, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria. (Approvato con determinazione dirigenziale n. 728 del 04/05/2018).

II concorso viene indetto per il territorio del Comune di Termoli.

Requisiti di partecipazione al concorso

I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea. Sono ammessi cittadini stranieri in regola con Ia vigente normativa in materia di soggiorno;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Termoli, alla data di pubblicazione del bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito territoriale di assegnazione, o di lavoratori emigrati all'estero;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, sia:

•per nuclei familiari composti da una o due persone non inferiore a mq. 45;

•per nuclei familiari' composti da tre persone non inferiore a mq. 55;

•per nuclei familiari composti da quattro persone non inferiore a mq. 70;

•per nuclei familiari composti da cinque persone non inferiore a mq. 85;

•per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre non inferiore a mq. 95;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui ('alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;

f) assenza di rinuncia ad un alloggio precedentemente assegnato;

g) i titolari di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi oil cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purché sussistano gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, possono conseguire (assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per Ia durata della validità di quest'ultima.

Per i limiti reddituali e altre voci del bando si può cliccare qui.

Per quanto riguarda, invece, il modello della domanda da presentare cliccare qui.