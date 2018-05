Regionali, l'autore del ricorso Scurti (M5S): "Voglio la verità"

Isernia - "Ci tengo a precisare che le due istanze sono state presentate e dirette all'ottenimento della verità sostanziale, diritto inviolabile di tutti cittadini molisani". Oreste Scurti, avvocato e candidato del Movimento 5 Stelle non eletto alle ultime elezioni Regionali, è l'autore del ricorso che è stato presentato circa l'incongruenza tra i voti espressi ai candidati Presidente e i voti delle liste ad essi collegati. In attesa che l'Ufficio unico Circoscrizionale di Campobasso si pronunci in merito Scurti affida a un post su Facebook il proprio ragionamento. "Carissimi molisani - scrive Scurti - in relazione alle recenti elezioni della nostra Regione, a seguito di numerosi servizi televisivi ed articoli di giornale che hanno riguardato alcune mie istanze dirette all'Ufficio Unico Circoscrizionale (elettorale), voglio precisare, molto brevemente, quanto appresso. Ho proposto due istanze in qualità di avvocato e non in nome e per conto del MoV. 5 Stelle. I servizi giornalistici, troppo frettolosamente, hanno erroneamente e riduttivamente ritenuto che le doglianze riguardassero solo la mancata corrispondenza della percentuale dei voti di lista del MoVimento 5 Stelle a quelli del candidato Presidente Andrea Greco".

"In realtà - spiega Scurti - le questioni sollevate hanno più correttamente riguardato il cuore della legge elettorale regionale che, a mio modesto avviso, risulterebbe errata ed illegittima per disparate ragioni di metodo e di merito; infatti, i criteri di attribuzione delle preferenze (al candidato Presidente, alla lista ed alle coalizioni) contemplati dalla norma regionale si presentano lacunosi e a volte persino assenti, con l'inevitabile conseguenza di un risultato elettorale 'verosimilmente' impreciso. Sempre a mio avviso, la mancanza di collegamento, in punto di 'ratio legis', tra gli artt. 10 e 12 della richiamata norma, ha ulteriormente complicato il calcolo dell'esatta cifra elettorale da assegnare ai candidati consiglieri e presidenti. Preferisco non approfondire oltre e - conclude l'esponente 5 Stelle - attendere il risultato che tra qualche ora o giorno, verrà espresso dall'Ufficio Unico Circoscrizionale di CB".